國民黨花蓮縣黨部公布民調建議徵召游淑貞 何啟聖爆料：無視葉耀輝要求排除民調

孫文學校總校長辦公室主任何啟聖（中）與前花蓮市長葉耀輝（左）。（資料照）

國民黨花蓮縣黨部昨日公布內參民調結果，宣布吉安鄉長游淑貞以51.9%的支持度，擊敗支持度只有11.8%的前花蓮市長葉耀輝勝出，並建請黨中央徵召游淑貞參選花蓮縣長，此舉引發爭取提名但被排除在外的孫文學校總校長辦公室主任何啟聖不滿，今天上午指控縣黨部無視葉耀輝主張民調前須先辦辯論會、4月才進行初選，如果縣黨部執意要在本週做民調，就請黨部把葉排除民調，但縣黨部完全不理會，執意就要「速戰速決」。

何啟聖質疑，花蓮縣黨部「排除異己」的工作已經大功告成，接下來就要看中央黨部如何秉持「公平、公正、公開」的原則，來力抗花蓮縣立委傅崐萁這雙「黑手」的介入。

不過，據了解，對於花蓮縣長選舉提名作業程序，國民黨中央尊重地方黨部的協調處理結果，將依照直轄市、縣市長選舉候選人提名特別辦法規定，送請中央提名審核委員會審議。

何啟聖今日上午在臉書發文指出，根據葉耀輝的轉述，去年9月8日與花蓮縣黨部主委盧新榮在縣黨部的會面中，盧新榮親口告知，縣黨部會在今年5月進行初選，但今年1月5日他把參選宣言送交國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室後，花蓮縣黨部即加速處理提名進度，而且他都已經口頭向盧新榮表明12日要移轉黨籍到花蓮縣爭取提名，花蓮縣黨部卻趁黨籍移轉作業期間在13日決定本週民調。

何啟聖指出，此事讓葉耀輝不快並提出抗議，葉認為程序足足提前4個月，主張4月再進行初選，同時應辦至少3場電視辯論會，如果花蓮縣黨部執意要在本週舉行民調，就請黨部把葉的名字從民調中移除，可議的是，縣黨部完全不理會葉耀輝的主張，執意就是要「速戰速決」，又在他21日拜會花蓮縣議員的當天公布民調結果，而且既然說是「內參民調」，為何又對外公布？

