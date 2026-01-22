為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    沈伯洋買自拍架準備直播 女兒搶先「假裝開台」超到位萌翻網

    2026/01/22 10:12 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋分享，他昨天帶了一個三腳的自拍架回家以方便自錄影片，孰料女兒開始對著自拍架玩起「假裝直播」，喊著「要按讚訂閱！按小冰淇淋～按灑東西出來的那個～」，可愛逗趣的模樣引網友笑說「比較想看你女兒直播，你的先緩緩好了」、「太可愛了」。

    沈伯洋昨晚於社群平台發文提及，「我很常接到記者電話，問說可否自行錄製回應。但有一個問題，就是...我每次自錄頭都超大。」

    沈伯洋提到，為了解決這個問題，他買了一個三腳的自拍架，結果昨天一帶回家，就被女兒搶去玩。然後她竟然開始對這自拍架開始假裝直播。（以下一字不差）

    女兒說：「來～大家！我旁邊的是沈伯洋立法委員！」、「來～大家～我跟大家講一個秘密！你們要給他吃東西喔，要吃飽喔，不然他就不是立法委員囉！」、「有看爸爸直播的人，你們是大～粉絲！要按讚訂閱！按小冰淇淋～按灑東西出來的那個～按笑臉！不然爸爸就會忘記自己是立法委員喔，只會剩沛憶和黃捷和其他的喔！」，接著拿著腳架移動到媽媽旁邊說「來～大家～這是沈伯洋的老婆～大家有看過嗎？有看過的在留言區打新～年～快～樂～平～平～安～安～！」。

    沈伯洋苦惱地說「本來今天決定要開始定期直播，現在開始有點猶豫了......」、「我覺得最猛的是留言區，怎麼會知道這個詞！」。

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「好可愛，好想看現場直播」、「麻糬在旁邊幫爸舉5分鐘牌子」、「你們有說過的詞，她真的都有在聽」、「好～可～愛～喔～好想看實況轉播喔～～」、「超可愛的麻糬！」、「女兒是開心果」、「還懂要怎麼互動耶，太強了」、「真可愛」、「麻糬的流量應該會比撲馬委員高」、「哈哈～太可愛了，快點，我要按那個小冰淇淋」。

