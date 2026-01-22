為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川普會談北約秘書長呂特 葉耀元解析美國北極圈盤算

    2026/01/22 10:50 即時新聞／綜合報導
    北約秘書長呂特（左）、美國總統川普（右）。（美聯社）

    北約秘書長呂特（左）、美國總統川普（右）。（美聯社）

    美國總統川普21日前往瑞士參加在達沃斯舉行的世界經濟論壇，並在論壇後與北約祕書長呂特（Mark Rutte）進行會談。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元以2點分析，並指出「不過接下來要看看美國有沒有讓利就是了。」

    葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發報導，內容提及「美國總統川普在達沃斯經濟論壇演說結束後不久，在其社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示已與北約秘書長呂特（Mark Rutte）舉行「極具建設性」的會談，雙方就格陵蘭及整體北極地區的未來達成協議框架。川普同時宣布，基於此進展，原定於2月1日生效的關稅制裁將暫緩執行」。

    葉耀元指出，看來這表示：第1點，歐洲各國認同川普可以在北約的框架之下在北極圈部署導彈，反正他們也會是受益者。

    第2點，稀土跟礦業開採沒有講，但我猜一定綁在最後的合約裡面。一邊要用關稅展現自己大國的強勢，一邊要展現自己主權國家的領土不應該被侵害，最後吵一吵就達成了現在的妥協結果。畢竟從一開始到現在，川普真的要拿下／買下格陵蘭的機率就很低。

    葉耀元坦言，「不過接下來要看看美國有沒有讓利就是了。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播