川普會談北約秘書長呂特 葉耀元解析美國北極圈盤算

北約秘書長呂特（左）、美國總統川普（右）。（美聯社）

美國總統川普21日前往瑞士參加在達沃斯舉行的世界經濟論壇，並在論壇後與北約祕書長呂特（Mark Rutte）進行會談。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元以2點分析，並指出「不過接下來要看看美國有沒有讓利就是了。」

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發報導，內容提及「美國總統川普在達沃斯經濟論壇演說結束後不久，在其社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示已與北約秘書長呂特（Mark Rutte）舉行「極具建設性」的會談，雙方就格陵蘭及整體北極地區的未來達成協議框架。川普同時宣布，基於此進展，原定於2月1日生效的關稅制裁將暫緩執行」。

請繼續往下閱讀...

葉耀元指出，看來這表示：第1點，歐洲各國認同川普可以在北約的框架之下在北極圈部署導彈，反正他們也會是受益者。

第2點，稀土跟礦業開採沒有講，但我猜一定綁在最後的合約裡面。一邊要用關稅展現自己大國的強勢，一邊要展現自己主權國家的領土不應該被侵害，最後吵一吵就達成了現在的妥協結果。畢竟從一開始到現在，川普真的要拿下／買下格陵蘭的機率就很低。

葉耀元坦言，「不過接下來要看看美國有沒有讓利就是了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法