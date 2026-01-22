藍委舉袁世凱立牌諷賴總統 翁達瑞：幼稚低俗、網路小屁孩水準

立法院昨起連兩天召開全院委員會審查總統賴清德彈劾案，國民黨立委以袁世凱的人形立牌諷刺賴總統缺席，翁達瑞質疑，國民黨事後還在臉書發布圖卡，但他認為這樣的文宣內容毫無論述，不過是網路小屁孩的水準，連政治鬥爭都做得如此幼稚低俗。（圖擷自臉書）

立法院昨起連兩天召開全院委員會審查總統賴清德彈劾案，賴總統以「立法院無直接向總統問責之權」為由，不列席彈劾案審查會，國民黨立委以袁世凱的人形立牌諷刺賴總統缺席，但昨日國民黨立委實際到場人數寥寥無幾，引發外界批評，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）更發文質疑，國民黨事後在臉書發布圖卡，但他認為這樣的文宣內容毫無論述，不過是網路小屁孩的水準，連政治鬥爭都做得如此幼稚低俗。

立法院全院委員會21日啟動總統彈劾案審查，並邀請賴清德總統到場說明，但總統府已正式回函婉拒。國民黨除在現場準備袁世凱的人形立牌，諷刺賴總統缺席，後續還在臉書PO出此畫面，並批評賴清德是「失職、失能、失德」的三失總統。但在議場有實際出席的藍委人數也寥寥無幾，因此網友也諷刺「你們也幾乎都沒去啊」。

翁達瑞在臉書發文指出，國民黨中央發了一篇文，譴責賴總統拒絕出席立法院的彈劾公聽會，貼文還附了一張圖卡。對此翁達瑞直言「看了這張圖卡，我搞不懂為何台灣的選民還能忍受國民黨？」

翁達瑞表示，國事如麻，從美國的關稅談判、台海的緊張情勢、網路假消息肆虐、台灣人口高齡化、出生率逐年下滑、高教師資斷層⋯⋯等，皆會影響下一代台灣人的福祉。但本屆立委上任後，國民黨取得最大席次，聯合只有八席的民眾黨，在立法院胡作非為，未曾針對國家面臨的挑戰訂立有建設性的法案。

翁達瑞批評，在國民黨的杯葛下，今年度的中央政府總預算還躺在立法院，連一讀都沒有開始。放著審預算的正事不幹，國民黨在立法院提案彈劾賴清德。國民黨彈劾賴總統的理由竟然是「獨裁」！國民黨在臉書貼出的圖卡，場景就是立法院，發言台有個虛線人像，中間有個問號，暗示該來的人沒有來，也就是賴總統缺席彈劾公聽會。在發言台兩側各有一個合成的人像，用的是賴總統的面容，但衣著是北洋軍閥與大清帝國龍袍，隱喻賴總統的獨裁如同軍閥與皇帝。

翁達瑞強調，實際情況是，賴總統來自民選，任期只有四年，何來獨裁的能耐？打開網路，到處可見詆毀與辱罵賴總統的言論，用詞低俗不堪。獨裁者怎可能遭受這樣的言語霸凌？在野黨的頭人，從鄭麗文、黃國昌、到柯文哲，幾乎每天指著賴總統的鼻子罵。哪個獨裁國家有這麼跋扈囂張的在野黨呢？

翁達瑞也質疑，「我不敢相信國民黨中央會貼出這樣的圖卡！這張圖卡的內容毫無論述就罷了，連嘲諷的手法都不入流。這種文宣不過是網路小屁孩的水準，連圖卡的製作都稱不上精美」。

翁達瑞直言，令人難過的是，這張圖卡出自我們的國會最大黨，卻連政治鬥爭都做得如此幼稚低俗。更讓人難以理解的是，為何選民能忍受這樣的國民黨？

