總預算卡關！黃國昌又點名總統辯論 作家諷：黃對賴迷戀遠超謝龍介

今年度中央政府總預算案已被藍白立委阻擋長達146天，針對行政院長卓榮泰昨要求就總預算案與立法院進行辯論，國民黨團要求舉辦3場正式電視公開辯論，民眾黨主席黃國昌（見圖）更要求總統賴清德也出來跟他辯論。（資料照）

今年度中央政府總預算案已被藍白立委阻擋長達146天，針對行政院長卓榮泰昨要求就總預算案與立法院進行辯論，國民黨團要求舉辦3場正式電視公開辯論，民眾黨主席黃國昌更要求總統賴清德也出來跟他辯論。對此作家何穎怡諷刺，「黃國昌對賴清德的迷戀已經遠遠超越謝龍介」、「總預算是行政院對立法院，關總統啥事，憲法沒讀嗎？」

何穎怡在臉書發文指出，針對總預算辯論，國民黨不但要三長對三長，傅崐萁（國民黨立院黨團總召）、羅智強（國民黨立院黨團書記長）、林沛祥（國民黨立院首席副書記長）對卓榮泰（行政院長）、鄭麗君（行政院副院長）、張惇涵（行政院秘書長），想被電爆，還要電視轉播。但是這還不夠好笑。黃國昌立刻顯現他「越級打怪」的習慣，要單挑賴清德電視辯論。

請繼續往下閱讀...

對此何穎怡直言，「我是很不願意說啦，但是黃國昌對賴清德的迷戀已經遠遠超越謝龍介」。何穎怡也表示，總預算是行政院對立法院，關總統啥事，憲法沒讀嗎？何況光是賴清德不噴麥就爆贏好嗎。

何穎怡也諷刺，幸好再過幾天黃國昌就要滾出立法院，結束這場漫長的「單相思鬧劇」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法