黃國昌攜出密件「30秒」遭打臉 苗博雅以酒駕舉例：1秒都不該有

苗博雅昨在政論節目中提到，黃國昌一開始其實只要道歉就好，卻嗆別人政治鬥爭，如同作繭自縛。（資料照）

民眾黨立委黃國昌19日在立法院外交及國防委員會中將機密資料帶出會議室，民進黨團昨赴立法院警衛隊調閱監視器畫面還原，黃國昌攜出資料的全過程總計近1分15秒，不在監視器拍攝範圍內的時間更長達42秒，根本不是黃國昌先前聲稱的「30秒」﹒台北市議員苗博雅昨（21日）在政論節目中提到，黃國昌一開始其實只要道歉就好，卻嗆別人政治鬥爭，如同作繭自縛。

對於黃國昌攜出機密資料的部分，立法院的畫面卻不能複製，苗博雅在昨日播出的政論節目《新台灣加油》中表示，「當初要修理黃捷，什麼畫面都有，要保護黃國昌的時候，什麼畫面都不能給，同樣都姓黃，就是雙標」。苗博雅諷刺：「這就是立院的多數優勢，現在立法院藍白是多數、想幹嘛就幹嘛，這次只是不讓你公布錄影帶而已，對他們來講是小兒科啦。」

苗博雅表示，整起事件是黃國昌「作繭自縛」，一般正常人如果是真的不小心的話，就會說「抱歉抱歉、拿到這個資料，抱歉以後不會了」，黃也可以說自己是司法法制委員會的委員，比較少到國防外交委員會參加機密會議、經驗不足，道個歉就算了，偏偏黃國昌要說「只有30秒，民進黨不要再抹黑」。

苗博雅質疑，黃國昌自己說「只有30秒」，又怎麼能去怪人家去算到底有幾秒呢？結果今天謊言馬上被拆穿，一算之後發現攜出機密資料的時間根本不只30秒，從出去到回來，前後經歷一分多鐘，而且中間還有40幾秒是監視器拍不到的死角，光是在死角的時間就比黃國昌說的30秒還多。

苗博雅強調：「很多事情我們講真的啦，1秒都不該有了，你去講說你只有30秒，人家聽了就覺得很好笑嘛」。苗博雅也以酒駕為例：「難道說今天酒後開車，喝完開上去過了200公尺，剛好被警察攔下來之後，能說只有開200公尺，民進黨不要來抹黑嗎？」，苗博雅也批評，現在則是1秒都不能帶出去的機密，黃國昌還在說只有帶出去30秒，簡直貽笑大方。

