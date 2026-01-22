「失去台灣等於輸掉整個亞洲」 胡振東：美國不會放棄台灣

資深媒體人黃暐瀚近日訪問前美國防部官員胡振東（見圖），胡振東強調美國不會放棄台灣，並直言「美國與台灣的防備能力超過許多人的想像，中共想打，沒那麼簡單」。（資料照）

藍白持續封殺今年度中央政府總預算，同時阻擋攸關未來8年、總額達1.25兆元的國防特別預算條例草案。資深媒體人黃暐瀚近日訪問前美國防部官員胡振東，胡振東強調美國不會放棄台灣，並直言「美國與台灣的防備能力超過許多人的想像，中共想打，沒那麼簡單」。胡振東也提到，1.25兆7項軍購「都是好東西」，而F-16V遲交是因為洛馬公司生產線出問題，目前世界各國都延遲交貨，不是只有台灣。

黃暐瀚近日訪問前美國防部官員胡振東，他在臉書發文指出，要談美國、美軍、美國對台軍售，除了台灣的學者、專家、評論員各有所見之外，真正的專家，今天來了！他表示胡振東1956年在台灣出生，15歲旅居美國。1977年加入美國空軍（因為外公是空軍中將蔣堅忍），官拜中校。後來進入美國國防部，擔任中蒙台辦公室主任（資深科長），也曾任職AIT，熟悉美中台事務。

黃暐瀚也指出，胡振東在2011年離開公職後，擔任美國雷神公司台灣區總經理。並於2021年退休，對美台軍售、兩岸軍力，有深入了解。這樣的經歷讓他直呼「這麼狂的背景，軍、官、產全都具備。

黃暐瀚表示，胡振東在接受訪問時指出幾點。其一，美國不會放棄台灣，如果失去台灣，美國等於輸掉整個亞洲。其二，美國與台灣的防備能力超過許多人的想像，中共想打，沒那麼簡單。其三，中共軍演不管多靠近台灣，從演練數量跟部隊調動，完全可以分辨是不是真的想攻擊。

其四，台灣防備能力越強，中共對台動武的可能性就越低。其五，1.25兆7項軍購「都是好東西」（海馬斯＋精準火砲）。其六，F-16V遲交是因為洛馬公司生產線出問題（德州廠改做F-35，F-16V換去南加廠做），世界各國都延遲交貨，不是只有台灣。

黃暐瀚也強調，總結下來就是，「台灣不弱，厚植國防，避免戰爭，兩岸才能真的和平」。

黃暐瀚也分享，胡振東身上的飛虎隊夾克，令他印象深刻。黃暐瀚也說，胡是中華民國空軍中將蔣堅忍的外孫，他則是中華民國空軍志航基地七大隊的一員。「我們看法一致，理念相同，愛國家、愛台灣，一起為保衛中華民國台灣，加油！」

