「台灣有事即日本有事」真的會發生？ 日本學者：二戰時早已揭示

日本維新會參議員石平日前訪台出席印太戰略智庫研討會，日本靜岡大學教授、蒙古裔文化人類學家楊海英（見圖）也一同訪台與會。（資料照）

日本維新會參議員石平日前訪台出席印太戰略智庫研討會，日本靜岡大學教授楊海英也一同訪台，印太戰略智庫執行長矢板明夫發文分享，楊海英在日媒發表文章談到「台灣有事，即是日本有事」，早在第二次世界大戰就曾印證，雖然目前日本國內仍停留在「是否真的會發生」的討論範疇，但他認為長期被反覆軍事演習包圍的台灣，政治人物與有識之士的分析顯得格外犀利，並指目前日本也正處於與數年前台灣相似的狀態，在經濟層面對中國的依存度正在下降。他也提到，若要找回在世界上首屈一指的日本，政界的世代更新同樣是不可或缺的。

矢板明夫在臉書發文指出，知名作家楊海英在《產經新聞》上發表一篇文章，回顧這次訪台的經歷。楊海英在該文表示，自從高市早苗首相於去年在國會答辯時表示「台灣有事，可能成為日本的存立危機」以來，日本、中國以及台灣之間的國際關係一時間成為關注焦點。在這樣的背景下，他造訪了台灣，試著從現地的視角與立場，思考當前的情勢。

請繼續往下閱讀...

楊海英指出，睽違一年半再次訪問台灣，首先令他印象深刻的是，人們的表情比以往顯得明亮許多。人均所得也正逐漸超過日本。他表示有日本學者說，這幾年來與一位相識的台灣學者之間，經濟立場已經出現逆轉。而過去常以商務旅館為落腳處的台灣學者，如今也開始以日本的高級度假飯店為據點，舉辦國際學術研討會。

另一方面，日本則長期陷於薪資停滯的狀態，在薪資水準方面，日本已實質淪為中等所得國，這一點他也深有體會。日圓持續貶值，必須勒緊荷包過日子的現實，在台灣兌換貨幣時更是讓人切身感受到。

楊海英分析，台灣人能夠過上接近先進國水準的富裕生活，其背景在於經濟層面的成功「脫離中國」。在武漢爆發的新型肺炎肆虐之前的一段時間，無論走到哪裡，都充斥著被稱為「陸客」的中國觀光客。當時，被人民幣吸引的台灣人，對那些遊客的不禮貌選擇視而不見、耐心接待；來自日本等其他國家的觀光客明顯減少。

然而，「陸客景氣」並未持續太久。在蔡英文總統就任後，北京便將「禁止中國觀光客赴台」，但台灣並未因此陷入困境。政府積極投資半導體產業，並鼓勵市民購買相關企業的股票。以台積電（TSMC）為代表的台灣半導體產業，成長到佔據全球市佔率約7成的地位；同時，作為股東的國民，也逐漸萌生了與企業命運共同體的意識。台灣民眾甚至表示：「正因為中國的制裁，台灣經濟反而獲得了巨大的成長。」

楊海英也指出，在中國人民解放軍的實彈演習剛告一段落後，他飛往距離台灣西方約50公里的澎湖群島。他表示過去無論是明朝、鄭成功，還是清朝等外來勢力，幾乎無一例外地都在澎湖群島西側築起砲台，以掌控海上貿易。日本海軍則是自東方現身，從當時防備薄弱的島嶼東南部登陸並加以制壓。

楊海英提到，在第二次世界大戰後期，當時的大日本帝國遭美國擊潰，失去了台灣。僅僅80年前的歷史所揭示的，正是「台灣有事，即是日本有事」。若考慮當時大日本帝國的統治範圍涵蓋滿洲、蒙古以及中國大陸等東部歐亞地區，與美國的戰爭本身就是世界大戰的一環，「台灣有事」也正是「帝國有事」。

楊海英指出，他從澎湖返回台灣本島後，參加了「印太戰略智庫」主辦的國際研討會〈應該如何與中國打交道？〉在會中，沈伯洋立委也登台發言，強調「台灣有事，就是世界有事」。楊海英表示，在日本，雖常說「台灣有事即日本有事」，但多半仍停留在「是否真的會發生」這種未能超出對中國性善說的討論；相較之下，長期被反覆軍事演習包圍的台灣，政治人物與有識之士的分析顯得格外犀利。

沈伯洋強調，所謂戰略就是危機管理，其核心在於喚醒因和平而麻痺的民眾，使其從沉睡中覺醒，並在包括假訊息在內的認知戰與資訊操作中取得勝利。經濟上的自立，以及公民意識的改革，正是能夠勇敢抵抗中國併吞的力量源泉。

楊海英認為，如今的日本，也正處於與數年前台灣相似的狀態。北京當局下令限制中國觀光客赴日，但日本國民反而對此表示歡迎。在經濟層面，對中國的依存度也確實正在下降。這一切，都是通往日本真正自立的動向。

楊海英在文末也指出，與台灣立法委員們交流後，他深刻感受到的是年輕世代的崛起。這些年輕的立法委員，無一不熟悉世界情勢，同時也十分了解高齡化日益嚴重的日本政治現況。若要找回在世界上首屈一指的日本，政界的世代更新同樣是不可或缺的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法