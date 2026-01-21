國土署嗆台中「自己大便自己收」 楊瓊瓔：對產業極不公平

國民黨立委楊瓊瓔。（資料照）

「土方之亂」持續延燒，台中市都市發展局建議中央成立跨區域處理平台，國土署官員則說，「自己的大便自己收」。對此，國民黨立委楊瓊瓔說，地方政府並不是不負責任，而是中央政策上路過於倉促，配套卻明顯不足，最後把所有壓力都丟回地方承擔，這對地方政府與產業都極不公平。

楊瓊瓔指出，台中市一年營建出土量約658萬立方公尺，其中仍有超過200萬立方公尺必須進入合法土資場處理，但目前中央核定、允許使用的暫置填方量能，僅有20萬立方公尺，等同9成土方無處可去，卻又禁止跨縣市調度，這在實務上根本不可行。

她說，台中市長盧秀燕與市府團隊並非沒有努力，不論是盤點公有土地、與港務公司協調、協助業者工地對工地調度，地方能做的都已經在做，但制度面的瓶頸在中央，地方再努力也無法憑空生出量能。

對於國土署官員以「大便」比喻形容地方問題，楊瓊瓔直言，這樣的說法不僅無助解決問題，也傷害基層公務員與地方政府的士氣。中央如果真的重視公共建設與民生發展，就應該「苦民所苦」，而不是一句話就把責任推回地方。

楊瓊瓔說，台中市都發局提出成立跨縣市整合平台、土方調度機制，正是希望在合法、透明、可監管的前提下，讓工程能夠繼續推動，這不是推卸責任，而是務實解方。中央若完全拒絕跨區整合，卻又無法提供足夠量能，只會讓所有民間相關建設全面卡關。

她也呼籲中央政府，應立即檢討現行制度是否需要延後實施、分階段上路，並補齊港區動線、空污管制、運輸規範等實務配套，否則最終受害的不是地方政府，而是所有等待建設的市民。

楊瓊瓔說，台中願意承擔責任，但前提是中央要給地方「做得到的制度」。制度若脫離現實，再多協調都是空談，中央與地方應該是夥伴關係，而不是彼此指責。

