黃國昌又自抬身價叫賴清德辯論 詹凌瑀狠酸：活像沒糖吃的巨嬰

民眾黨立委黃國昌。（記者塗建榮攝）

今年度中央政府總預算案持續被藍白卡關，行政院長卓榮泰20日放話要與在野直接辯論，民眾黨主席兼黨團總召黃國昌馬上接戰，稱樂意依照大選公開辯論模式，由各大電視新聞台協調辦理網路直播，跟卓揆一戰。但卓揆說，只願意到國會正面對決，黃國昌卻酸「龜縮」，還要求總統賴清德也出來跟他辯論。對此，媒體人詹凌瑀狠酸，即將在2月1日卸下立委身分的黃國昌，現在就像「沒糖吃的巨嬰」！

詹凌瑀20日深夜在臉書發文，「黃國昌2月1日就要從立法院滾蛋了，在立委生涯的最後倒數幾天，不想著怎麼善盡職責審查預算，反而像是個沒糖吃的巨嬰，到處潑婦罵街博版面。現在這齣戲真的很難看。先是像個流氓一樣對行政院長叫囂要辯論，等到卓榮泰正面迎戰、要他在國會殿堂依憲法職權對話時，他又縮了，開始在那邊扯要直播、要搭台，把國會當成自己的網紅攝影棚。」

「更可笑的是，眼看蹭行政院長還不夠，現在竟然還妄想自抬身價，點名要跟賴清德總統辯論？請問黃國昌你算哪根蔥？一個即將失業、只能靠咆哮來掩飾心虛的政客，憑什麼要求國家元首配合你的作秀演出？這不叫辯論，這叫標準的政治碰瓷。」

詹凌瑀忍不住嘲諷，「說穿了，黃國昌就是欺善怕惡。嘴上喊辯論喊得震天價響，彷彿天下無敵，但大家可沒忘記，當初王義川拿出要跟你辯論時，你是什麼德性？你是嚇得連話都不敢回，徹底無視，躲得比誰都快。遇到王義川就裝死，遇到總統就想蹭，這種看人下菜碟的嘴臉，真的讓人作嘔。還好，這種鬧劇再忍耐幾天就結束了。2月1日時間一到，麻煩請你乾脆地滾出立法院，不要再用你的噪音污染台灣的政治環境。」

