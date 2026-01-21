邀戰卓榮泰電視台辯論 張育萌揭黃國昌「如意算盤」

張育萌揭露黃國昌邀戰卓榮泰電視辯論的如意算盤。（資料照）

今年度中央政府總預算案昨（20）日在立院程序委員會持續卡關，行政院長卓榮泰今向立法院喊話，要求就3兆350億元的中央政府總預算案，與在野黨進行辯論。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，「哪一家電視台可以在7天內搭好辯論攝影棚，直播你和卓榮泰的辯論？」並揭露黃國昌的如意算盤。

張育萌在臉書發文表示，黃國昌又「加蔥」，逼卓榮泰跟他上電視辯論，只要拖超過7 天，他就能在失去立委職務後，繼續以平民身分，變相質詢行政院長。他說，立法院人事處已經發函把黃國昌的辭職文書，列入後天院會報告事項，也就是說，這週五開完院會，「兩年條款」就確定無法回頭，黃國昌即將在2月1日起就會失去立委身分。「扣掉今天，黃國昌任期只剩7天，今天，黃國昌開始無所不用其極，要用怪招延續自己的政治生命」。

張育萌指出，黃國昌第一招就是利用「彈劾總統案」，要求立法院舉辦全國巡迴說明會，「一位任期只剩一個禮拜的立委，可以決定他卸任後，立法院要全國巡迴嗎？」他反問，「立法院巡迴是用公帑欸。為什麼立法委員可以用你我的納稅錢，在選舉年辦全國巡迴呀？」

張育萌說，黃國昌第二招更扯，竟然要電視台直播他的辯論。卓榮泰今天原句是說「我要求就3兆350億，整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論。哪一項是國人不需要的？」結果黃國昌又開始「加蔥」，說台灣民眾黨樂於辯論，但是要由「各大電視台協調辦理」，還要「比照大選模式」。讓他吐槽，「不是啊，哪一家電視台可以在7天內，搭好辯論攝影棚、排好通告時間，直播你和卓榮泰的辯論？」

張育萌揭露，其實黃國昌的如意算盤很簡單，只要卓榮泰答應他的「加蔥」條件，就算 7天後黃國昌就不是立委，還是可以在「電視台辯論會」變相質詢卓榮泰。讓他大酸，「欸，這是什麼荒謬的場面？7天後，失去立委身分的「平民」黃國昌，要在辯論台上，質詢行政院長卓榮泰？憑什麼啊？當行政院是辯論社嗎？」

他直言，「國昌老師有沒有想過，你只要好好的把預算付委，就可以在立法院跟卓榮泰辯論到爽了，而且立法院還會全程幫你免費直播，天底下怎麼有這麼好的事。簡直是兩全其美。結果，行政院好聲好氣告訴黃國昌在國會辯論最好，黃國昌就開始鬼扯說『卓榮泰龜縮，為自己的怯戰找藉口！』」令他傻眼喊，「我的老天爺呀，行政院長到立法院接受國會監督，現在竟然被黃國昌說是『怯戰』」。

張育萌諷刺表示，那以後內政部、教育部、外交部、衛福部和勞動部，各部會以後通通不要去立法院了，部長們每天下午上政論節目，跟立委們辯論就好。「國昌老師，我知道你很急，但你先別急。多當一天立委，就做好立委的工作，好好審預算、好好在國會質詢，不要整天政治腦，只想著辭職後的選戰。有這麼難嗎？」

