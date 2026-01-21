美國務院副助卿也來了！GCTF研習營聚焦海纜防護、通訊系統韌性

美國國務院副助卿孔如璞開幕致詞。（外交部提供）

外交部、交通部、數發部與美國、日本、澳洲、加拿大及英國等駐台機構合作，於今（21）日至23日在台北舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）強化通訊基礎設施韌性」國際研習營。美國在台協會（AIT）說明，研習營聚焦海底電纜防護與通訊系統韌性，與會者將藉參訪實地瞭解台灣為強化通訊與數位基礎設施韌性，所採取的措施及實務經驗。

外交部及AIT指出，本次活動邀請來自26國、197名政府官員、專家學者及產業代表參與，就強化通訊基礎設施韌性與確保關鍵網路安全穩定運作等議題進行交流。

AIT說明，研習營講者有交通部長陳世凱、數發部次長葉寧、美國國務院副助卿孔如璞（Robert Koepcke）、日本台灣交流協會代表片山和之，也邀請日本電信電話公司副社長執行董事暨事業開發室長柳瀬唯夫發表專題演講。

AIT指出，專家討論重點包含海底電纜防護與修復、地面與高空通訊系統韌性，以及衛星通訊在危機情境中的關鍵功能。外交部說明，活動內容以強化通訊基礎設施韌性為主軸，涵蓋天然災害、資安威脅、地緣政治風險及設施老化等挑戰，並從政策與治理、國際合作及公私協力等面向，探討海底電纜防護與修復，以及地面、高空與衛星通訊等重要議題。

外交部說，活動期間將透過個案研析與討論，促進政府、產業與學研界交流，分享海底電纜保護、事故應變、替代性通訊技術及跨部門與國際合作等實務經驗。

AIT表示，與會者也將參訪台灣太空中心及宜蘭頭城海纜登陸站，實地瞭解台灣為強化通訊與數位基礎設施韌性，所採取的措施與實務經驗。

全球合作暨訓練架構由美國在台協會、台灣外交部、日本台灣交流協會、澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處以及英國在台辦事處共同主持，於2015年成立，至今已舉辦逾90場國際研習營。

