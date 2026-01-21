為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美國務院副助卿也來了！GCTF研習營聚焦海纜防護、通訊系統韌性

    2026/01/21 20:00 記者黃靖媗／台北報導
    美國國務院副助卿孔如璞開幕致詞。（外交部提供）

    美國國務院副助卿孔如璞開幕致詞。（外交部提供）

    外交部、交通部、數發部與美國、日本、澳洲、加拿大及英國等駐台機構合作，於今（21）日至23日在台北舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）強化通訊基礎設施韌性」國際研習營。美國在台協會（AIT）說明，研習營聚焦海底電纜防護與通訊系統韌性，與會者將藉參訪實地瞭解台灣為強化通訊與數位基礎設施韌性，所採取的措施及實務經驗。

    外交部及AIT指出，本次活動邀請來自26國、197名政府官員、專家學者及產業代表參與，就強化通訊基礎設施韌性與確保關鍵網路安全穩定運作等議題進行交流。

    AIT說明，研習營講者有交通部長陳世凱、數發部次長葉寧、美國國務院副助卿孔如璞（Robert Koepcke）、日本台灣交流協會代表片山和之，也邀請日本電信電話公司副社長執行董事暨事業開發室長柳瀬唯夫發表專題演講。

    AIT指出，專家討論重點包含海底電纜防護與修復、地面與高空通訊系統韌性，以及衛星通訊在危機情境中的關鍵功能。外交部說明，活動內容以強化通訊基礎設施韌性為主軸，涵蓋天然災害、資安威脅、地緣政治風險及設施老化等挑戰，並從政策與治理、國際合作及公私協力等面向，探討海底電纜防護與修復，以及地面、高空與衛星通訊等重要議題。

    外交部說，活動期間將透過個案研析與討論，促進政府、產業與學研界交流，分享海底電纜保護、事故應變、替代性通訊技術及跨部門與國際合作等實務經驗。

    AIT表示，與會者也將參訪台灣太空中心及宜蘭頭城海纜登陸站，實地瞭解台灣為強化通訊與數位基礎設施韌性，所採取的措施與實務經驗。

    全球合作暨訓練架構由美國在台協會、台灣外交部、日本台灣交流協會、澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處以及英國在台辦事處共同主持，於2015年成立，至今已舉辦逾90場國際研習營。

    日本台灣交流協會代表片山和之，代表「全球合作暨訓練架構」（GCTF）夥伴國家於開幕致詞。（外交部提供）

    日本台灣交流協會代表片山和之，代表「全球合作暨訓練架構」（GCTF）夥伴國家於開幕致詞。（外交部提供）

    包括交通部長陳世凱、數發部次長葉寧、美國國務院副助卿孔如璞、日本台灣交流協會代表片山和之，也邀請日本電信電話公司副社長執行董事暨事業開發室長柳瀬唯夫發表專題演講。（外交部提供）

    包括交通部長陳世凱、數發部次長葉寧、美國國務院副助卿孔如璞、日本台灣交流協會代表片山和之，也邀請日本電信電話公司副社長執行董事暨事業開發室長柳瀬唯夫發表專題演講。（外交部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播