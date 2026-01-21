前民進黨議員蔡永芳宣布參選 強調「幸福不是一切，人還有責任」

蔡永芳（左一）近年來積極投入志工工作，並擔任大成國中交通志工隊長職務。（蔡永芳提供）

前桃園市議員蔡永芳昨在餐敘時宣布投入下屆市議員選舉，今天也在臉書以「幸福不是一切，人還有責任」宣布參選；蔡永芳說，據悉，民進黨中央黨部已經核定八德區提名兩人參選桃園市議員，民進黨八德區現任議員為呂林小鳳、許家睿，未來投入選舉，勢必要與兩位現任議員辦理初選。

蔡永芳也提到，之前因為助理費的案子鬧得沸沸揚揚，許多支持者都很關心這件事，事實上，從政以來對於助理費絕對是清清白白，最後檢察官查無犯罪事實不起訴處分，並不是法官判決無罪，只是外界並不清楚，也希望透過參選，讓選民知道蔡永芳絕對是清白參選。

蔡永芳說，原本民進黨桃園市黨部建議八德提名三席，但八德地區應選五席，考量傳統以來八德地區藍大於綠，提名三席極有可能兩人雙雙落馬，據他了解，中央黨部已核定八德提名兩席，以確保民進黨在八德仍保有二席議員席次，未來投入八德選區選舉，會與呂林小鳳、許家睿進行初選。

蔡永芳說，投入大成國中志工工作15年，志工服務一直以來都是生活的一部分，如今擔任志工隊長，志工變成生活重心，近半年來熱心支持者一直關心是否參選，但一直沒有下定決心，昨天餐會時，弟弟問及此事，他忽然想起了卡繆的一句話：「幸福不是一切，人還有責任」，所以下定決心參選，因為選民需要他。

