為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    前民進黨議員蔡永芳宣布參選 強調「幸福不是一切，人還有責任」

    2026/01/21 19:26 記者謝武雄／桃園報導
    蔡永芳（左一）近年來積極投入志工工作，並擔任大成國中交通志工隊長職務。（蔡永芳提供）

    蔡永芳（左一）近年來積極投入志工工作，並擔任大成國中交通志工隊長職務。（蔡永芳提供）

    前桃園市議員蔡永芳昨在餐敘時宣布投入下屆市議員選舉，今天也在臉書以「幸福不是一切，人還有責任」宣布參選；蔡永芳說，據悉，民進黨中央黨部已經核定八德區提名兩人參選桃園市議員，民進黨八德區現任議員為呂林小鳳、許家睿，未來投入選舉，勢必要與兩位現任議員辦理初選。

    蔡永芳也提到，之前因為助理費的案子鬧得沸沸揚揚，許多支持者都很關心這件事，事實上，從政以來對於助理費絕對是清清白白，最後檢察官查無犯罪事實不起訴處分，並不是法官判決無罪，只是外界並不清楚，也希望透過參選，讓選民知道蔡永芳絕對是清白參選。

    蔡永芳說，原本民進黨桃園市黨部建議八德提名三席，但八德地區應選五席，考量傳統以來八德地區藍大於綠，提名三席極有可能兩人雙雙落馬，據他了解，中央黨部已核定八德提名兩席，以確保民進黨在八德仍保有二席議員席次，未來投入八德選區選舉，會與呂林小鳳、許家睿進行初選。

    蔡永芳說，投入大成國中志工工作15年，志工服務一直以來都是生活的一部分，如今擔任志工隊長，志工變成生活重心，近半年來熱心支持者一直關心是否參選，但一直沒有下定決心，昨天餐會時，弟弟問及此事，他忽然想起了卡繆的一句話：「幸福不是一切，人還有責任」，所以下定決心參選，因為選民需要他。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播