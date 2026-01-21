外交部攜手國史館留存「外交內功」 林佳龍：危機處理教科書沒寫

外交部與國史館合作出版外交史料專書，外交部部長林佳龍（右）與國史館館長陳儀深（左）舉行簽約啟動儀式。（記者陳志曲攝）

外交部今（21）日下午與國史館舉辦「外交部與國史館合作出版外交史料專書簽約啟動儀式」，由外交部長林佳龍與國史館館長陳儀深代表簽約。林佳龍致詞說，外交許多危機處理與談判折衝的過程，是教科書裡學不到的「內功」，盼透過口述歷史傳承經驗。國史館館長陳儀深則透露，目前已有4位前部長答應受訪，預計1至2年內完成第一本專書 。

今日儀式現場嘉賓雲集，包括前外交部長錢復、陳唐山、黃志芳、李大維等人，以及退休大使林尊賢、侯清山、林松煥、陳華玉、邢瀛輝、高青雲、黃聯昇、周國瑞、姜禮尚，與退休公使林正惠都出席見證這歷史性的一刻。

林佳龍：教科書沒寫的「內功」最珍貴

林佳龍致詞說，他擔任部長後常受邀出席卸任大使餐會，與前輩同桌時常覺得他們的生命史與國家歷史非常精彩，因此鼓勵前輩們將公職生涯與外交經驗記錄下來。他提到，外交部與國史館正式簽約啟動出版計畫，是他實現承諾的重要一步 。

林佳龍特別提及，他在擔任總統府秘書長期間，透過國史館出版的檔案，才深入了解有「非洲先生」美譽的前大使楊西崑。他指出，當時的「先鋒計畫」（農耕隊）不僅是現在「榮邦計畫」的前身，更開啟台灣經貿外交與國際援助的濫觴 。

林佳龍說，外交相當仰賴經驗，包括危機如何處理、跨部會如何協調、談判桌上如何守住底線又創造空間，這些都不會寫在教科書裡，卻是外交部最寶貴的「內功」。透過口述歷史將這些經驗整理成可傳承的知識，能讓後輩少走冤枉路，也能向社會大眾交代重大決策背後的限制與取捨，展現政府對歷史負責的態度 。

陳儀深：首波鎖定部長級 預計1至2年成書

國史館館長陳儀深於會前受訪時說，這項計畫預計花費1到2年的時間完成第一部分，目前已知有4位前部長答應受訪。

針對訪談形式，陳儀深說明，訪談將由國史館與外交部公眾會合作進行，外交部同仁陪同會讓受訪者較有信任感。訪談內容將以錄音為主，至於是否錄影則需視受訪者意願協商，以免面對鏡頭講話不自然 。

陳儀深指出，訪談內容雖會觸及受訪者的個人生命史，例如陳唐山董事長在任職外交部長前的經歷，但主題仍會以外交部任內的工作為主，避免喧賓奪主。首階段將先完成部長部分的訪談與出版，若順利預計1至2年內會有一本書問世，未來再進一步規劃大使部分的訪談計畫 。

外交部與國史館合作出版外交史料專書，外交部部長林佳龍（右三）與國史館館長陳儀深（左三）舉行簽約啟動儀式，邀請外交部前部長錢復（右二）、陳唐山（左二）、黃志芳（左一）、李大維（右一）出席觀禮。（記者陳志曲攝）

前外交部長陳唐山受訪。（記者陳志曲攝）

前外交部長李大維。（記者陳志曲攝）

前外交部長錢復（中）。（記者陳志曲攝）

