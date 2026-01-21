高市議會臨時會多次清點流會 綠新人批國民黨「集體當薪水小偷」

高市議會臨時會今天閉幕，圖為資料照。（記者葛祐豪攝）

高雄市議會臨時會今（21日）閉幕，多位民進黨市議員參選人怒批國民黨團多次清點造成流會，杯葛預算並癱瘓市政運作，根本是「集體失能、集體當薪水小偷」，對此表達最嚴正、強烈譴責。

市議員參選人尹立指出，市議會本次臨時會共召開8次會議、16個半天，卻被清點多達6次，議事程序反覆空轉，更有4個委員會的預算至今完全未實質審查，形同讓高雄市政停擺。

市議員參選人蘇致榮強調，更荒謬的是，多次流會並非來自朝野監督攻防，而是國民黨黨團內部意見不合，甚至出現同為國民黨籍議員，因持相反意見而清點人數，最終導致流會的離譜狀況。「這根本就不是監督市政，這是黨團內鬥、議會失能，卻要全體高雄市民承擔後果!」

市議員參選人黃敬雅痛批，國民黨團在高雄市議會的作為，完全複製藍白在立法院杯葛中央總預算的惡劣手法，見不得建設推動、見不得政府照顧人民，只顧黨內算計、政治操作，卻讓城市發展停滯。

市議員參選人蔡秉璁表示，由於國民黨團惡意拖延審議進度，高雄市政府超過100億元的新興建設計畫預算，至今無法執行，新年度已將近一個月，多項攸關交通安全、公共工程、民生服務的重要建設，卻因預算未通過，連決標都無法進行。

四人齊聲呼籲「議員不是來議會吵架、內鬥，更不是來領薪水卻讓議會流會的」，國民黨團現在的狀態，不只是杯葛，而是集體失能、集體怠惰，這樣的行為，市民看得一清二楚，也呼籲市民共同關注、譴責國民黨團這種癱瘓議會、犧牲市民權益的政治操作。

他們並正告高市議會國民黨黨團，月底前市議會將召開另一次臨時會，請停止爭鬥、演戲，坐回議場，好好審預算，別再讓高雄的建設，成為藍白算計的犧牲品。

