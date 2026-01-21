為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高市議會臨時會多次清點流會 綠新人批國民黨「集體當薪水小偷」

    2026/01/21 18:24 記者葛祐豪／高雄報導
    高市議會臨時會今天閉幕，圖為資料照。（記者葛祐豪攝）

    高市議會臨時會今天閉幕，圖為資料照。（記者葛祐豪攝）

    高雄市議會臨時會今（21日）閉幕，多位民進黨市議員參選人怒批國民黨團多次清點造成流會，杯葛預算並癱瘓市政運作，根本是「集體失能、集體當薪水小偷」，對此表達最嚴正、強烈譴責。

    市議員參選人尹立指出，市議會本次臨時會共召開8次會議、16個半天，卻被清點多達6次，議事程序反覆空轉，更有4個委員會的預算至今完全未實質審查，形同讓高雄市政停擺。

    市議員參選人蘇致榮強調，更荒謬的是，多次流會並非來自朝野監督攻防，而是國民黨黨團內部意見不合，甚至出現同為國民黨籍議員，因持相反意見而清點人數，最終導致流會的離譜狀況。「這根本就不是監督市政，這是黨團內鬥、議會失能，卻要全體高雄市民承擔後果!」

    市議員參選人黃敬雅痛批，國民黨團在高雄市議會的作為，完全複製藍白在立法院杯葛中央總預算的惡劣手法，見不得建設推動、見不得政府照顧人民，只顧黨內算計、政治操作，卻讓城市發展停滯。

    市議員參選人蔡秉璁表示，由於國民黨團惡意拖延審議進度，高雄市政府超過100億元的新興建設計畫預算，至今無法執行，新年度已將近一個月，多項攸關交通安全、公共工程、民生服務的重要建設，卻因預算未通過，連決標都無法進行。

    四人齊聲呼籲「議員不是來議會吵架、內鬥，更不是來領薪水卻讓議會流會的」，國民黨團現在的狀態，不只是杯葛，而是集體失能、集體怠惰，這樣的行為，市民看得一清二楚，也呼籲市民共同關注、譴責國民黨團這種癱瘓議會、犧牲市民權益的政治操作。

    他們並正告高市議會國民黨黨團，月底前市議會將召開另一次臨時會，請停止爭鬥、演戲，坐回議場，好好審預算，別再讓高雄的建設，成為藍白算計的犧牲品。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播