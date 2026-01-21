藍綠戰火起！賴瑞隆批柯志恩對不起高雄 陳亭妃嗆謝龍介用嘴巴選舉

民進黨今提名立委賴瑞隆、陳亭妃及蔡易餘參選高雄市長、台南市長及嘉義縣長。（記者羅沛德攝）

2026選情升溫，民進黨今（21日）提名立委賴瑞隆、陳亭妃及蔡易餘參選高雄市長、台南市長及嘉義縣長。面對捲土重來的國民黨對手柯志恩及謝龍介，賴瑞隆直指柯在多次關鍵時刻對不起高雄，陳亭妃則嗆謝「用嘴巴選舉」。

民進黨今舉行嘉義縣長、台南市長及高雄市長提名記者會，媒體關切「藍白合」動向的影響，以及如何看待國民黨已提名的謝龍介和柯志恩。陳亭妃直言，國民黨雖喊出「改變台南」，但她才是第一個提出此口號的人，因為台南400年來尚未出現過女性市長。

請繼續往下閱讀...

陳亭妃表示，她的選舉策略是以人民為優先，希望以溫柔、溫暖的角度找回人民的感動，爭取不分黨派選民的支持。面對「藍白合」，謝龍介的嘴巴非常厲害，但選舉不應只靠嘴，更應檢視對台南的實質付出與了解。她將以2022年黃偉哲的市長得票為基礎持續墊高，目標是贏得2026選戰並達成民進黨議員「全壘打」。

賴瑞隆則強調，高雄近20至30年來的轉變有目共睹，從謝長廷、陳菊到陳其邁，民進黨歷任市長均以建設高雄為優先；自己熟悉市政並曾爭取6000多億元建設，將延續過去三任市長留下的光榮歷史，接棒帶領高雄進步。

話鋒一轉，賴瑞隆批評，柯志恩在多次關鍵時刻對不起高雄，例如在「財政收支劃分法」修法中，讓台北增加400多億元，卻使高雄實質損失200多億元；此外，高雄捷運預算減少103億元，以及大林蒲遷村預算因總預算遭杯葛受阻，皆未見柯志恩為高雄發聲。

蔡易餘則指出，他將整合鄉鎮市長、議員、代表及里長等所有力量，組成團結的「嘉義隊」。藍白合近兩年在國會表現「荒謬」，特別是針對行政院版「財劃法」，藍白陣營將有利於老年城市與農業城市的法案卡在程序委員會，導致嘉義、台南與高雄有利的法案無法被討論。

「我們不怕藍白合！」蔡易餘直言，民進黨只要地方發展，藍白則站在民意的相反邊，不管他們怎麼合作終究是無濟於事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法