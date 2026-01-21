左派團體教中國男和台人海外登記同婚 台聯黨：警惕老鼠國安「打洞」

左派團體教中國人和台灣人在泰國登記同婚，進而對台「洗人口」。（資料照）

部分假「人權」之名的左派團體近期正在教學中國人，在泰國與台灣人登記同婚，進而為中國人對台灣「洗人口」；與此同時，也有左派團體發起訴求跨性別人士免服兵役之倡議。對此，台聯黨今（21）日說，無論是「中國洗人口」或「免役」門檻無理的放寬，都是國安方面出現的破洞，呼籲政府與社會警惕正在國安防線上，當老鼠「打洞」的人！

台聯黨主席周倪安說，早在蔡英文時代，陸委會就在擬辦中台藉由第三地同婚之辦法，大開中國藉由同婚進入台灣之門。在東南亞地緣政治上，法制相對自由的泰國，本身就是時常被中國的毒梟、幫派、間諜利用來從事滲透、詐騙、走私的國家。同婚在泰國的合法化，如今已經被左派團體，用來教導，可循為台灣跟中同婚的洗人口管道，令人怵目驚心！過去推動此政策導致國安出現破洞的，正是陸委會、監察院人權會、以及部分執政黨立委。台聯認為，賴政府對此政策必須懸崖勒馬！

其次，內政部日前宣布為了杜絕更多「王大陸」逃兵，因此提高了免役門檻，台聯對此表示肯定。但是，部分左派人士，已經開始醞釀，要求「跨性別」人士可以免服兵役。周倪安說，服役為國民應盡的義務，現在憑「性別不安」，可以只服替代役已經過於寬鬆。如果跨性別可以作為逃兵的理由，那就是繼假性近視以後，又一個供人逃兵的管道。這不但對於大多數為國犧牲血汗的正常男性相當不公平，就國家整體戰力而言，這現象也形成為國安破口。

台聯黨重申，無論是「台、中同婚」或是「跨性別逃兵」，都可見得目前有相當多以「人權」為名的國安破口。台聯黨呼籲，基於國家安全，政府應當終止「台、中同婚」；並重申未經去勢手術之男性，仍有服兵役的義務。

