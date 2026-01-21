民眾黨再提名10人選議員！許甫、吳怡萱戰北市 林子宇出征板橋

許甫（左2）出戰台北市松山信義區議員選舉。（資料照）

台灣民眾黨中央委員會今（21）日宣布2026年直轄市、縣市第四波議員提名人選，地區橫跨基隆、雙北、新竹縣、苗栗縣，及澎湖縣；民眾黨主席黃國昌強調，每位被提名人都是即戰力強棒，專業紮實、且具實務歷練和服務熱忱，未來將努力深耕基層、貼近民意，以回應民眾期待、爭取鄉親朋友支持，使家鄉一步步變得更好。另一方面，針對行政院拒絕編列警消退休金預算，該黨也已同步計畫團體訴訟，目前已獲逾千件訴訟資料，預計下（2）月初正式提出訴訟。

民眾黨中央委員會指出，第四波直轄市、縣市議員被提名人共10位，包含基隆市中山區呂承祐、台北市松山信義區許甫、台北市中正萬華區吳怡萱、新北市板橋區林子宇、新北市中和區陳怡君、新竹縣湖口鄉陳岫玫、新竹縣新豐鄉徐勝凌、苗栗縣後龍造橋竹南選區蔡君婷、苗栗縣頭份三灣南庄選區林志學、澎湖縣馬公市莊國輝。

此外，該會昨（20）日下午也已公告今年直轄市、縣市議員第五波提名選區，包含台中市北屯區、彰化縣和美線西伸港選區、彰化縣二林芳苑大城竹塘選區，自明（22）日9點至28日下午6點截止前開放登記。

黃國昌強調，民眾黨現已公布2026顧台灣9支箭政策綱領，以「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」四大核心願景，讓人民站得更穩、活得更好、走得更遠；與此同時，該黨和國民黨共同政見構思也持續進行中，將在磋商完成後盡速向各界報告。

針對行政院不依法編列立法院三讀通過「警察人員人事條例」預算、苛扣警消退休金，台灣民眾黨表示，該黨願無償替退休警消啟動團體訴訟，目前全台各地23個收件站已收取破1300件資料，第一階段收件作業將於本週五（23日）截止，接續馬上進行資料整理與訴訟準備，預計2月初正式提起訴訟；黃國昌強調，台灣民眾黨一定會捍衛警消權益，遏止惡劣政府剝削一生奉獻的警消。

民眾黨主席黃國昌表示，10位被提名人兼具專業、歷練與服務熱忱，將全力回應民眾期待，讓家鄉變更好。（記者廖振輝攝）

