    首頁 > 政治

    國民黨花蓮縣長初選民調游淑貞大勝 葉耀輝轟偷襲：拿我當墊腳石

    2026/01/21 18:03 記者花孟璟／花蓮報導
    何啟聖今天下午在張亞中陪同下與葉耀輝見面，葉耀輝也表示支持何啟聖加入戰局。（記者花孟璟攝）

    何啟聖今天下午在張亞中陪同下與葉耀輝見面，葉耀輝也表示支持何啟聖加入戰局。（記者花孟璟攝）

    國民黨花蓮縣長初選大亂鬥，國民黨花蓮縣黨部8日開會決議全民調，今天（21日）卻直接發布內參民調結果，游淑貞支持度51.9％，大勝前花蓮市長葉耀輝40％。葉耀輝痛批，縣黨部主委盧新榮去年告訴他今年5月初選，最後卻用偷偷摸摸的方式辦所謂「內參民調」，還對外發布，根本拿他當墊腳石。

    孫文學校總校長辦公室主任何啟聖今天到花蓮拜會無黨籍議長張峻、國民黨籍前市長葉耀輝，張峻「感謝何大哥站出來」、葉耀輝也說「歡迎、支持何啟聖加入戰局」，何啟聖則批評，國民黨花蓮縣黨部刻意操作，讓他失去參加民調資格。

    結果今天下午局勢意外大轉變，國民黨直接對外發布「內參民調」宣布游淑貞勝出。花蓮縣黨部指出，委託民調公司上週針對葉耀輝、游淑貞進行支持度民調，游淑貞51.9％、葉耀輝11.8％，雙方支持度差距達40％，各鄉鎮支持率也是游淑貞全面領先葉耀輝；內參民調依據國民黨115年直轄市長暨縣市長提名特別辦法所辦理，將正式建請黨中央提名或徵召游淑貞，代表中國國民黨參選花蓮縣長。

    對此，葉耀輝痛批，8日縣黨部委員會決議是全民調，全民調至少要有3家民調公司，但花蓮縣黨部只有找艾普羅民調1家，15日至17日辦理民調，但事前也沒有對外公布時間，完全是「偷偷摸摸」，結果縣黨部今天下午公布民調結果時馬上改口是「內參民調」，這到底算什麼？內參民調還外流出去，對他是很大的傷害，等於把他當墊腳石、用民調偷襲他。

    葉耀輝認為，花蓮縣長是大位，縣黨部應公開辦理初選，他要求至少要上3次電視辯論發表政見，但是「另一參選人不願意」，主委盧新榮就說要做民調，他直接回「無法奉陪，如縣黨部執意要做，不要放他的名字」，結果自己還沒有完整向選民陳述參選政見，就被這種民調突襲。

    他認為，經過公開辯論後再辦理民調，如果最後民調輸了，自己也會心服口服，支持國民黨提名人選，現在這種方式令人完全不能接受。

    葉耀輝對於國民黨花蓮縣黨部發布內參民調結果，批評完全是偷襲、把他當墊腳石。（記者花孟璟攝）

    葉耀輝對於國民黨花蓮縣黨部發布內參民調結果，批評完全是偷襲、把他當墊腳石。（記者花孟璟攝）

