    首頁 > 政治

    黃國昌邀卓揆直播辯論！鍾佳濱籲：讓預算付委 上質詢台

    2026/01/21 17:29 記者林哲遠／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者王藝菘攝）

    今年度中央政府總預算案持續在立院程序委員會闖關失敗，已被藍白立委阻擋長達145天，對此，行政院長卓榮泰今天向立院喊話，要求就3兆350億元的中央政府總預算案，與立法院直接辯論；民眾黨主席黃國昌隨即高喊「好膽麥走！全程網路直播」。民進黨團幹事長鍾佳濱呼籲，如果真的想辯論，就請讓預算付委，站上質詢台和各部會對話。

    鍾佳濱接受本報訪問指出，在野黨主席似乎搞不清楚，政策辯論的本質不是「辯」而是「論」，比的是道理而不是聲音。事實上憲法早就已經明定，行政院長赴立法院報告並接受質詢，與辯論中最重要的申論及詰問環節並無二致，如果真的想辯論，就請讓預算付委，站上質詢台和各部會對話。

    鍾佳濱說，過去一年多以來，藍白屢次沒收討論、拒絕辯論，甚至惡意杯葛，導致預算審查停擺，如今選舉將至，才跳出來要求「比照大選辯論」，顯然是為了低迷的市長民調非常焦慮，想藉此往臉貼金、自抬身價。

    鍾佳濱批評，在野黨主席似乎很愛釘孤枝，還曾經為了釘孤枝辦遊行，如今捨制度途徑不由，反而找行政院長約戰電視台，不履行立委職責，放任三兆總預算卡關，拿人民的錢，做選舉的事。

    「人民的需求都還沒解決，立法院的質詢台也一直都在，若要和卓榮泰院長面對面，請離開直播間回到立法院，好好審查預算和法案！」鍾佳濱呼籲，希望在野黨黨團總召不要只是成為國安洩密嫌疑人、薪水小偷市長參選人，不如當堂堂正正的黨團總召，為人民的福利進行激烈交鋒，才是有益國家與社會的事情。

