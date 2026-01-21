聲援中配「關關」國台辦揚言懲獨 陸委會：中共無權置喙

中配網紅「關關」被廢止居留許可後，拍片嗆聲說，「台灣解放之時，我會再與我的女兒相見，讓她知道她是堂堂正正的中國人」。（取自抖音）

中配網紅「關關」曾拍片叫囂「遲早紅旗插滿台灣」，已被廢止在台居留許可。中國國台辦今日嗆聲，對於迫害中國配偶的「台獨幫兇爪牙」，將依法追責，嚴懲不貸。陸委會反批，台灣政府執行法律，中共沒有置喙的餘地。

中配「關關」曾於抖音發表「遲早紅旗插滿台灣」言論，稱「願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣，忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死」、「台灣是中國不可分割一部分」，去年遭到多名台灣民眾檢舉。

去年11月，「關關」曾到馬場町紀念公園拍片、追悼吳石等叛國共諜；日前被移民署廢止居留許可後，她又重回馬場町拍片怒嗆內政部長劉世芳、高檢署檢察官陳舒怡是「台獨頑固份子」，並揚言「台灣解放之時，我會再與我的女兒相見，讓她知道她是堂堂正正的中國人」。

據了解，移民署已會商相關機關，認定其言行違反「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條規定，「有危害國家安全或社會安定之虞」，在1月初廢止依親居留許可，同時管制她5年內不得再次申請。

中國國台辦發言人彭慶恩稍早指稱，這段時間以來，「民進黨當局」出於台獨本性，肆意侵害中配權益，打壓欺凌中配群體，可謂無所不用其極，嚴重破懷兩岸婚姻家庭的安寧生活，嚴重損害兩岸婚姻群體的正當權益，對此予以強烈譴責。對於迫害中國配偶的台獨幫兇爪牙，將依法追責，嚴懲不貸。

陸委會表示，極少數中配在網路傳散支持武力侵略台灣、消滅中華民國，或有矮化我國家主權的言論，與其當初來台目的完全背道而馳，既為法所不許，廣大國人亦無法接受。台灣政府執行法律，中共沒有置喙的餘地。

陸委會強調，絕大多數中配朋友都願意認同這塊土地，在台灣安居樂業，甚至積極奉獻付出回饋社會；國台辦蓄意將極少數人的違法不當行為，投射到整個在台的中配群體，分化撕裂台灣社會，這樣的作法，才是真正欺凌傷害在台努力生活的中配群體。

