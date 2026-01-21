為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    關稅談判沒「強國」當後盾 台灣淪羔羊？陸委會駁斥國台辦

    2026/01/21 17:40 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會強調，台美產業供應鏈合作，並非台灣供應鏈的「移轉」，而是供應鏈國際「延伸和擴展」。圖為陸委會副主委梁文傑。（資料照）

    陸委會強調，台美產業供應鏈合作，並非台灣供應鏈的「移轉」，而是供應鏈國際「延伸和擴展」。圖為陸委會副主委梁文傑。（資料照）

    台美對等關稅降至15%，中國堅決反對無效！中國國台辦今日聲稱，如果沒有「強國」作為後盾，台灣只能淪為外在勢力眼中的肥肉，成為任人宰割的羔羊；台灣核心產業優勢將淪然無存，「科技島」將淪為「空心島」。陸委會強調，台美產業供應鏈合作，並非台灣供應鏈的「移轉」，而是供應鏈國際「延伸和擴展」。

    行政院20日召開台美關稅談判說明會，行政院長卓榮泰嚴正表示，企業自主投資2500億美元，以及國家提供的2500億美元信保是分開的，希望媒體、政治評論員不要再亂寫成5000億美元。

    不過，中共再度宣傳赴美投資是「5000億美元」，彭慶恩聲稱，所謂台美貿易談判，實質是美國以關稅為大棒極限施壓，脅迫台灣大幅增加對美投資，企圖掏空台灣優勢產業。

    彭慶恩形容 ，所謂達成的共識，不過是一張民進黨當局出賣台灣民眾福祉和產業發展利益的「賣身券」，是一份在經濟欺凌面前卑躬屈膝的「投降書」。半導體產能如果轉移到美國，台灣核心產業優勢將淪然無存，「科技島」將淪為「空心島」。

    他更說，美台關稅談判的結果，充分證明台獨是絕路，外人靠不住。如果沒有「強國」作為後盾，台灣只能淪為外在勢力眼中的肥肉，成為任人宰割的羔羊。

    對此，陸委會表示，行政院昨日記者會已再次說明，台美關稅談判2500億美元是企業自主投資，另外2500億美元是政府透過信保機制協助半導體等產業投資放眼全球布局。台美產業供應鏈合作，並非台灣供應鏈的「移轉」，而是供應鏈國際「延伸和擴展」。

    陸委會強調，台美投資MOU戰略目標是在「根留台灣、布局全球」思考下，以「台灣模式」支持我國產業進行國際全球布局，延伸台灣產業實力，促成台美經貿關係升級為AI人工智慧戰略夥伴關係及互惠貿易夥伴關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播