關稅談判沒「強國」當後盾 台灣淪羔羊？陸委會駁斥國台辦

陸委會強調，台美產業供應鏈合作，並非台灣供應鏈的「移轉」，而是供應鏈國際「延伸和擴展」。圖為陸委會副主委梁文傑。（資料照）

台美對等關稅降至15%，中國堅決反對無效！中國國台辦今日聲稱，如果沒有「強國」作為後盾，台灣只能淪為外在勢力眼中的肥肉，成為任人宰割的羔羊；台灣核心產業優勢將淪然無存，「科技島」將淪為「空心島」。陸委會強調，台美產業供應鏈合作，並非台灣供應鏈的「移轉」，而是供應鏈國際「延伸和擴展」。

行政院20日召開台美關稅談判說明會，行政院長卓榮泰嚴正表示，企業自主投資2500億美元，以及國家提供的2500億美元信保是分開的，希望媒體、政治評論員不要再亂寫成5000億美元。

不過，中共再度宣傳赴美投資是「5000億美元」，彭慶恩聲稱，所謂台美貿易談判，實質是美國以關稅為大棒極限施壓，脅迫台灣大幅增加對美投資，企圖掏空台灣優勢產業。

彭慶恩形容 ，所謂達成的共識，不過是一張民進黨當局出賣台灣民眾福祉和產業發展利益的「賣身券」，是一份在經濟欺凌面前卑躬屈膝的「投降書」。半導體產能如果轉移到美國，台灣核心產業優勢將淪然無存，「科技島」將淪為「空心島」。

他更說，美台關稅談判的結果，充分證明台獨是絕路，外人靠不住。如果沒有「強國」作為後盾，台灣只能淪為外在勢力眼中的肥肉，成為任人宰割的羔羊。

對此，陸委會表示，行政院昨日記者會已再次說明，台美關稅談判2500億美元是企業自主投資，另外2500億美元是政府透過信保機制協助半導體等產業投資放眼全球布局。台美產業供應鏈合作，並非台灣供應鏈的「移轉」，而是供應鏈國際「延伸和擴展」。

陸委會強調，台美投資MOU戰略目標是在「根留台灣、布局全球」思考下，以「台灣模式」支持我國產業進行國際全球布局，延伸台灣產業實力，促成台美經貿關係升級為AI人工智慧戰略夥伴關係及互惠貿易夥伴關係。

