總統彈劾案審查會 牛煦庭：用行動制衡少數執政的「民選皇帝」

國民黨立委牛煦庭今出席立法院全院委員會，就總統賴清德彈劾案發表意見。（資料照）

立法院全院委員會今（21）日審查總統賴清德彈劾案，全會共安排11位委員發言；排序居末的國民黨立委牛煦庭發言指出，他是兩黨黨團中少數接受公民教育的人，他深信民主價值，政策、法案若有意見分歧，應可用對話化解紛爭，但他卻看見司法院、行政院公然違背憲政體制，令他三觀盡毀，他呼籲不滿憲政現況的人民站出來，制衡一位不承認自己少數執政的「民選皇帝」。

立法院今、明（22）兩天舉行全院委員會，進行賴清德總統彈劾案審查會，今日議程共安排11位委員發言，其中，牛煦庭表示，他深信民主價值，社會意見多元等進步觀念，以及真摯的政策溝通、包容的領導智慧，在分權制衡的民主體系中順利運作。

然而，他卻看見執政黨不副署總統公布的法案、公然拒絕依法行政，拒絕編列軍人加薪、警消退休金、財劃法等新法案，以及司法院「5>6」、「3=0」的奇怪現象，更看見執政黨在大罷免後繼續耍賴，對許多民主前輩而言，此刻現實是如此黑暗，三觀盡毀。

他說，在執政黨公開違反憲政體制的此時，他選擇對抗社會的寒蟬效應、拒絕屈從特定媒體抹黑、網軍造謠，這樣才能重振人民所堅信的民主體制，不愧對選民對他所託，而對總統的彈劾案，就是最具體的民主精神體現。

牛煦庭說，彈劾案從來就無關通過與否，而是讓社會大眾藉著彈劾案的討論過程重新思考國政，作為一面政治的照妖鏡；當日本的高市早苗願意賭上首相職位訴諸重新選舉，賴清德卻連國會的門都沒踏進來，當初聲稱樂意進行國情報告並接受立委諮詢，如今連彈劾案都能「擺爛不來」，始終不接受自己是少數執政的事實，他呼籲，國人對憲政現況不滿就站出來，用行動展現人民才是真正的主人。

