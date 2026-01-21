為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    挺台捷克前美女眾議長首嚐珍奶 嬌呼：Bubble Tea good！

    2026/01/21 17:11 記者黃旭磊／台中報導
    捷克前眾議長艾達莫娃（右）首喝珍奶，嬌呼「Bubble Tea good」。（記者黃旭磊攝）

    捷克前眾議長艾達莫娃（右）首喝珍奶，嬌呼「Bubble Tea good」。（記者黃旭磊攝）

    捷克前眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）訪台期間，今天趕往春水堂台中市政店首嚐「珍珠奶茶」，立法院副院長江啟臣等人陪同，艾達莫娃喝到人生第一口珍奶立即豎起大拇指，直呼「Bubble Tea good！」艾達莫娃曾在3年前率領捷克逾150人訪台，當時在立法院發表著名挺台言論，她再次強調將持續發展台、捷雙邊關係。

    艾達莫娃昨天（20日）由總統賴清德頒授「特種大綬（一等）景星勳章」，今天由江啟臣、台中立委廖偉翔及黃健豪陪同，趕到春水堂喝珍奶，艾達莫娃在等候手搖期間，以英文詢問店員說「我可以拍照嗎」，之後，與江啟臣乾杯，並說「very good,like it, very fresh」（非常新鮮好喝），還比起大姆指，頻點頭說「Bubble Tea」喝個不停。

    艾達莫娃稍後趕往台中市精密機械園區，參訪上銀科技集團大銀微系統（HIWIN MIKROSYSTEM），了解台灣AI機器人產業運作現況，艾達莫娃說，第一次來到台北以外的地方，非常開心，很享受台中這個美麗都市，捷克跟台灣人民在文化及經濟等層面有緊密連結，她會努力促成雙邊繼續發展。

    捷克前眾議長艾達莫娃（右2）與立法院副院長江啟臣乾杯喝珍奶。（記者廖耀東攝）

    捷克前眾議長艾達莫娃（右2）與立法院副院長江啟臣乾杯喝珍奶。（記者廖耀東攝）

