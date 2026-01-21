為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    共軍無人機闖東沙島領空 陸委會：中共才是「麻煩製造者」

    2026/01/21 16:56 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會表示，共軍無人機擅闖我東沙島空域，是高度挑釁、不負責任的行為，既無正當性，也無合法性，嚴重破壞和平穩定，中共才是真正的「麻煩製造者」。（資料照）

    （資料照）

    中共1架監偵無人機17日清晨進入東沙島領空，在我方以國際頻道廣播、警告後脫離，國防部批評共軍此舉高度挑釁，破壞區域和平穩定。中國國台辦今日反嗆說，南部戰區無人機飛行訓練，完全正當合法；陸委會駁斥，既無正當性，也無合法性，中共才是真正的「麻煩製造者」。

    國台辦發言人彭慶恩聲稱，解放軍南部戰區組織無人機位「中國東沙島」附近空域進行正常飛行訓練，完全正當合法。民進黨當局罔顧「台灣是中國一部分」的事實與法理，頑固堅持台獨立場，不斷進行謀獨挑釁，是不折不扣的「麻煩製造者」。

    針對中國海警船14日出現在東沙島附近水域，台灣海巡署指出，「中國應停止一切侵擾行為」，並強調「將採取一切必要的手段，堅定捍衛國家主權，守護海域安全」。

    彭慶恩則說，中國海警在東沙島附近海域執法巡查，旨在維護相關海域正常航行和作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全，是合法正當之舉。

    他宣稱，無論民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了「台灣是中國一部分」的歷史和法理事實。如其膽敢在相關海域滋事，必須承擔由此引發的一切後果。

    對此，陸委會表示，共軍無人機擅闖我東沙島空域，是高度挑釁、不負責任的行為，既無正當性，也無合法性，嚴重破壞和平穩定，中共才是真正的「麻煩製造者」。

