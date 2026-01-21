高虹安涉貪、邱臣遠涉性騷 綠營議員：民眾黨讓新竹人蒙羞

新竹市長高虹安（中）涉貪，副市長邱臣遠（右）捲性騷疑雲，2人的道德瑕疵，綠營議員轟民眾黨讓新竹人蒙羞。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安因助理費貪污案二審高院大逆轉改判，在一審判決有罪停職1年5個月後，上個月復職回歸市政，且獲藍白合共識欲爭取連任，但因貪污及誣告官司未定讞，使得市長選戰仍有變數。由於高虹安受官司左右，副市長邱臣遠轉戰竹北市長之際又傳出性騷市府女員工疑雲，民進黨市議員曾資程、楊玲宜和劉崇顯都批民眾黨在新竹市執政3年，除市政停擺，高虹安涉貪及邱臣遠涉性騷等道德品格瑕疵，都讓新竹人蒙羞。

曾資程說，高虹安2022年當選後，因其個人助理費貪污案及論文抄襲誣告案，讓竹市成為全國政治風暴中心，從棒球場開挖風波、司法案件纏身到遭停職又復職，竹市始終籠罩在政治不確定性中，在司法尚未塵埃落定前，市民在意的是新竹這座城市究竟還要被折騰多久？原本邱臣遠一度被視為2026年藍白合作的可能人選，卻傳出任內涉及職場霸凌與性騷擾等爭議，無論最後調查結果如何，這些風波已重創市府團隊公信力，讓竹市再度陷入政治算計的陰影。

曾資盛表示，竹市不應是政黨用來測試合作、交換利益或安置政治布局的棋盤。市民要的是穩定、專業的市政團隊，不是被官司、爭議與權力盤算包圍的城市。

楊玲宜也說，民眾黨執政的竹市已成為民眾黨內權力鬥爭的場域，整個市政停滯不前；高虹安過去對助理苛刻，涉貪助理費；如今邱臣遠又被爆性騷累犯，且對基層公務員咆哮，已搞得市府人人自危。高虹安與邱臣遠皆有道德品格瑕疵，已讓新竹人再度蒙羞。

劉崇顯批高虹安處理邱臣遠涉性騷擾案，竟是將受害者調離現職，反而讓可能的加害者留在原處。他籲高虹安身為市長，且是女性，不要讓市府被貼上包庇性騷案件的標籤。

