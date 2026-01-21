陳佩琪偷看柯文哲電腦洩個資 吳欣岱批：扯東扯西就是不道歉

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪。（民眾黨提供）

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨（20）日在臉書貼出搜索票照片，卻未遮蔽廉政署承辦人員個資，引發外界批評。陳佩琪事後還自曝，是趁柯文哲外出時「躡手躡腳」到書房偷看電腦取得資料。對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱直言，正確作法應該是立刻道歉，而不是扯東扯西，甚至把自己包裝成受害者。

吳欣岱今（21）日在臉書發文表示，陳佩琪公開承辦人員個資，本質上就是錯誤，第一時間該做的是道歉與修正，而不是轉移焦點。她也批評陳佩琪扭曲說法，聲稱醫師也會公開手機號碼，彷彿暗示「既然醫師會公開，其他人被公開也無所謂」，但事實正好相反。

吳欣岱指出，對多數醫師而言，手機號碼是極度私密的資訊，不會希望患者知道自己的私人手機號碼，更不可能隨意公開在網路上。除非有商業用途、醫院分機，或是下班後可以關掉的公務機，因為「私人手機」不只是聯絡工具，它通常等同於一種24小時待命的責任，一旦漏接，可能牽涉病人急救、術後出血等重大後果。

對吳欣岱來說，進入醫院工作後，手機幾乎24小時不離身，不敢關機、不敢漏接，因為不知道那通電話是否攸關一個人的生死。她反問，公開一名承辦人的個資，絕非單純「不小心」，而是把沒有話語權、沒有鎂光燈的人，直接丟進輿論與網路暴力第一線，如今陳佩琪該篇貼文的留言區已出現攻擊聲音。

吳欣岱進一步批評，陳佩琪洩漏個資在先，卻開始扯東扯西、加害者裝可憐在後。這不只是失言，而是顯示她對自己的位置、聲量與影響力，幾乎毫無自覺。她指出，政治人物的話語權來自人民的信任，本身就是一種權力，使用不當就可能傷害他人。

吳欣岱提醒，必須特別小心那些愛把自己放在受害者位置的政治人物，因為這代表擁有聲量與影響力的人，只想著自己。話語權本身，就是一種權力。而陳佩琪使用這種權力傷害了別人，卻明顯毫無意識，這也是為什麼大家會這麼不舒服。不是因為陳佩琪犯錯，而是她犯錯後不是承認與修正，而是用更大的聲量掩蓋自己、轉移焦點，腦子裡好像沒有一點抱歉。

