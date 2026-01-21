黃國昌喊比照大選辯論總預算 行政院酸：把握國會最後7個工作天

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

今年度中央政府總預算案已被藍白立委阻擋長達145天，行政院長卓榮泰今（21）日受訪時向立院喊話，要求與立法院進行直接辯論。民眾黨主席黃國昌則表示，樂於和卓揆在公開平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。對此，行政院強調，國會就是最大、最好的公開平台，呼籲黃國昌把握本會期最後7個工作天。

卓榮泰受訪表示，中央政府今年度總預算，代表賴清德總統對國家未來這一年的願景，當然也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕，也不容許被分割、被分裂，所以他要求，就3兆350億元整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接辯論，哪一項是國人不需要的？

對此，黃國昌說，既然「卓大院長」要求，那就有關於行政院違法編列預算之爭議，台灣民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。他說，請行政院立即指派對口進行聯繫，台灣民眾黨將由黨團主任陳智菡負責對接，「卓榮泰可千萬別找藉口躲起來。」

行政院發言人李慧芝表示，國會就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播，呼籲黃國昌把握本會期最後7個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，卓揆非常期待能夠在國會殿堂與黃國昌把進行辯論。

