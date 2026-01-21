張啓楷批賴清德「走向獨裁之路」 網狠酸：想選縣長就正常點！

民眾黨立委張啟楷。（資料照）

立法院全院委員會今（21）日啟動總統彈劾案審查，並邀請賴清德總統到場說明，但總統府已正式回函婉拒。對此，民眾黨立委張啓楷就表示，「賴清德是在走向尹錫悅、袁世凱的稱帝獨裁之路」，不過卻慘遭網友打臉，「謝謝你帶給大眾的笑話」、「若真的想選縣長，拜託就正常點」。

張啓楷在臉書發文表示，今天立法院對於全院委員會今明兩天召開審查會，邀請被彈劾人賴清德總統列席進行說明，沒想到賴清德總統竟然用便箋說立法院無直接向總統問責之權。當初參選總統時對全民的承諾在去年已經跳票，今天更悍然拒絕說明和溝通的機會。他怒批，「當台南市長時被彈劾過，到了當總統還被彈劾時，真的自以為自己是賴神？！還是『被彈劾之神』？還不來向全民報告！賴總統真的自以為40％的少數總統是皇帝」？

張啓楷指出，賴清德理應是全民的總統，為何最後變成只服務少數人，是無法團結台灣的總統？同樣是少數總統的陳水扁衝突妥協進步，賴清德卻衝突衝突再衝突，毫不溝通。賴總統連正式公文都沒有，只用總統府用牋給韓國瑜院長，說不出席彈劾案的原因是「立法院無直接向總統問責的權力」。「我把這句話翻譯成白話文給全民公評，賴總統說『我雖然是全國民眾選出來的少數總統，但是我不受同樣是全民一票一票選出來的立法院以及立法委員的監督』」。

張啓楷怒批，今天賴清德面對這麼大的憲政僵局，面對自己不依法行政，毀憲亂政的作為，選擇拒絕說明，拒絕與朝野溝通；這只能證明，賴清德是一個迴避責任，不敢面對挑戰與質疑的總統，賴清德成為一個只會躲在行政院長這個傀儡後面，迴避民意的監督和政治責任的少數民意總統。他要告訴全台灣人民，「賴清德身為總統，卻已經無法擔起團結國家，化解朝野對立的責任；賴清德，身為中華民國總統，已經失格，失能，且 失德」。

張啓楷回顧，賴清德在擔任台南市長的時候，曾多次呼籲中央儘速通過財劃法，當時他的主張與在野黨一樣，地方需要穩定的財源，才能做好長遠的規劃；在自己的故鄉嘉義市也是一樣，在財劃法修法通過後，嘉義市每年多了約66億的統籌分配稅款，但是民進黨政府在這時候就不認帳了，他們違法砍掉計畫型補助款，這些錢都是用在學校營養午餐，治水、教育、社福的支出，嘉義市因為這樣被砍了69億元！

張啓楷說，去年11月14日，立法院針對財劃法修法補破網，規定計畫補助款「不得低於過去10年同財力級次縣市平均值」，但是行政院和賴清德總統竟然不依法行政，在行政院的覆議案失敗後，竟然不副署財劃法。而這樣的決定竟然獲得了全部民進黨立委的同意，王美惠身為嘉義市的立委，對覆議案竟然投了同意票，沒反對還贊成同意行政院砍掉嘉義市一年69億的補助款。

張啓楷痛批，自己過去兩三個月來多次質疑，要求王美惠對嘉義市民道歉、說明為什麼同意每年砍掉嘉義市69億的補助款，「但王美惠從來不敢面對，一句話都不敢回，難道是心虛？還是知道這樣做對嘉義市民的傷害是巨大的，不敢面對？」

最後他直言，現在賴清德得到權力就傲慢，不向人民報告、負責，已顛覆了台灣的民主、憲政、法治，試圖以人數不足的大法官會議幫獨裁背書，「賴清德難道要走向尹錫悅、袁世凱的稱帝獨裁之路？」

貼文曝光後，網友紛紛反批，「2月1日後立院就沒你舞台讓我們耳根清淨，一天到晚胡說八道」、「再10天就不用看你到立院耍猴戲了」、「謝謝你帶給大眾的笑話」、「約人到頂樓要霸凌，結果人家不到不給霸凌，只好一直嘴？」、「你真的想選縣長，拜託就正常點」、「這種政客也能選縣長 不要侮辱嘉義人了」、「囂張跋扈的官僚氣息」、「真的是浪費立法院的資源」、「真的可以考慮養老了，政治這條路你真的不適合」。

