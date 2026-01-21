為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    大阪市議會日台友好議員連盟訪台南 盼開創雙方合作新格局

    2026/01/21 16:41 記者吳俊鋒／台南報導
    大阪市議會日台友好議員連盟會長辻淳子率團拜會台南市政府，副市長姜淋煌接待。（台南市政府提供）

    大阪市議會日台友好議員連盟會長辻淳子率團拜會台南市政府，副市長姜淋煌接待。（台南市政府提供）

    大阪市議會日台友好議員連盟會長辻淳子等一行6人今天拜會台南市政府，雙方就觀光、文化、教育、物產等議題進行交流，希望持續深化兩市友好關係，拓展多元合作。

    市府由副市長姜淋煌代表市長黃偉哲接待訪團，他感謝大阪市議會鼎力支持與台南的交流，2024年台日交流高峰會時遠道而來，雙方情誼深厚。

    姜淋煌也感謝友好議員在台南遭遇天災時予以支持，包含2016年地震，辻淳子的援助，以及去年丹娜絲颱風，顧問陳天隆發起募款力挺，期許台南與大阪間長期且堅韌的互助情誼能一直延續下去。

    2024年台日高峰會後再次造訪台南，辻淳子表示，當時參訪了山上花園水道博物館、美術館等地，印象深刻且收穫良多，代表大阪市議會日台友好議員連盟再度前來，真的很高興。

    辻淳子也提到，大阪歷史悠久，做為商人的城市，非常繁華，同時也有農業活動，希望未來能以此為基礎，與台南共同推進更多交流合作。

    黃偉哲去年努力將台南芒果上架至大阪Life超市，姜淋煌期待未來能有更多台南的優質農特產品走入大阪，端上大阪市民的餐桌。

