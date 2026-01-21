綠營3縣市交棒！賴瑞隆戰高雄、陳亭妃選台南、蔡易餘拚嘉義縣

民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，中執會21日正式通過提名，由身兼黨主席的總統賴清德會後為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘3位參選人披掛競選背帶，凝聚勝選氣勢。（記者羅沛德攝）

民進黨2026百里侯戰將陸續就位，今（21日）正式通過，由立委賴瑞隆參選高雄市長、立委陳亭妃參選台南市長、立委蔡易餘參選嘉義縣長。特別邀請現任高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁出席，共同振臂高呼「凍蒜」口號，展現團結交棒的氣勢。

民進黨中執會今天下午通過提名高雄市長參選人賴瑞隆、台南市長參選人陳亭妃、嘉義縣長參選人蔡易餘，會後召開提名記者會，由黨主席賴清德親自公布並為被提名人繫上競選背帶。

賴清德表示，民進黨提名3位縣市長候選人有共同特點，第一、都是問政表現傑出、深耕基層獲民眾肯定的立委，蔡易餘3屆、陳亭妃5屆、賴瑞隆3屆，都在自己的選區拿到最高票，深受民眾肯定，也都提出很好藍圖，當選後一定能無縫接軌。

翁章梁秀出蔡易餘過去的照片，直呼很多人沒看過60公斤的蔡，行動力十足、是個「靈活的胖子」。嘉義縣正在很大的轉型過程，感謝前總統蔡英文、總統賴清德的支持，未來10年是嘉義黃金10年，這黃金10年由蔡易餘接棒對嘉義縣更好，有更多投資跟發展，嘉義縣這塊土地好不容易慢慢有活力，這樣的轉變一定要有人持續帶動，火車頭就是嘉義縣政府，縣長非常重要。

黃偉哲指出，他跟陳亭妃選舉過，這就是民進黨，現在年底要交棒，希望是最符合地方發展的人選接棒；嘉義、台南及高雄都經過初選，但這3個地方候選人都相當優秀，也展現高度政治智慧，初選結束後第一時間恭賀對方，這就是民主，也是地方進步力量。台南發展需要市民一起努力，地方首長相當重要，接下來要交棒陳亭妃，成為台南市第一位女性市長。

陳其邁則強調，高雄過去從謝長廷、葉菊蘭、陳菊到他任內，最重要工作是不斷創新、擦亮民進黨執政招牌，包括在蔡英文、賴清德於國家整體戰略，半導體S廊帶落在南台灣，南台灣未來引領台灣，不管在產業還是區域均衡，都是重中之重；包括高科技產業、演唱會經濟、台美關稅談判成果，在在證明民進黨從地方到中央都會做事、肯做事、也是最能帶領台灣前進的政黨。

陳其邁說，2026面臨各式挑戰，但高雄進步不能停、要衝刺，很開心賴瑞隆即將承擔重任，拜託所有高雄市民支持，賴擁有完整歷練豐富經驗、也最了解高雄，過去不管在地方服務或國會問政，都是第一名的立委，相信也會成為第一名的市長，擦亮民進黨執政招牌。

現任嘉義縣長翁章梁推薦立委蔡易餘，秀出蔡過去的照片，直呼很多人沒看過60公斤的蔡易餘，更誇他行動力十足，現在是「靈活的胖子」。（記者羅沛德攝）

