卓榮泰叫戰立院辯論總預算 黃國昌：好膽麥走挑戰直播

民眾黨黨團總召、主席黃國昌，同時也是不分區立委。（記者王藝菘攝）

今年度中央政府總預算案昨（20）日持續在立院程序委員會闖關失敗，至今仍無法排入付委議程。行政院長卓榮泰今天受訪時向立院喊話，要求就3兆350億元的中央政府總預算案，與立法院進行直接的辯論。對此，黃國昌直球要卓榮泰「好膽麥走」，他樂意依照大選公開辯論的模式進行對話，由各大電視新聞台協調辦理網路直播，還提醒卓到時「千萬別找藉口躲起來」。

針對中央政府年度總預算再遭否決一事，卓榮泰指出，中央總預算是總統對國家未來這一年的願景，也是行政院全年度施政計畫的體現，既不容許被延宕，也不容許被分割、被分裂，所以，他要求就3兆350億整年度中央政府總預算，與立法院直接進行辯論，看有哪項是國人不需要的；行政院也會就2992億的新增計畫以及延續性計畫，加強說明並直接要求與國會進行對話，並透過辯論讓人民做公決，而非由立法院挑三撿四，阻礙國家進步。

針對卓榮泰對立院提出辯論構想，台灣民眾黨主席黃國昌稍早也直球對決，不只要卓榮泰「好膽麥走」，還將他形容成「街邊混混」，諷他有時間叫囂，不如先依法編列軍人加薪、警消退休金預算。

此外，黃國昌補充，若卓榮泰都已要求，那他也樂意在公開平台上以公開規則的方式，比照大選公開辯論的模式進行，就行政院有關違法編列預算之爭議進行對話；他呼籲行政院請立即指派對口進行聯繫，台灣民眾黨將由黨團陳智菡主任負責對接，而各大電視新聞台也將協調辦理，並全程網路直播，他最後再提醒卓榮泰，到時可千萬「別找藉口躲起來」。

行政院長卓榮泰。（記者田裕華攝）

