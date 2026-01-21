為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卓榮泰叫戰立院辯論總預算 黃國昌：好膽麥走挑戰直播

    2026/01/21 16:58 記者陳治程／台北報導
    民眾黨黨團總召、主席黃國昌，同時也是不分區立委。（記者王藝菘攝）

    民眾黨黨團總召、主席黃國昌，同時也是不分區立委。（記者王藝菘攝）

    今年度中央政府總預算案昨（20）日持續在立院程序委員會闖關失敗，至今仍無法排入付委議程。行政院長卓榮泰今天受訪時向立院喊話，要求就3兆350億元的中央政府總預算案，與立法院進行直接的辯論。對此，黃國昌直球要卓榮泰「好膽麥走」，他樂意依照大選公開辯論的模式進行對話，由各大電視新聞台協調辦理網路直播，還提醒卓到時「千萬別找藉口躲起來」。

    針對中央政府年度總預算再遭否決一事，卓榮泰指出，中央總預算是總統對國家未來這一年的願景，也是行政院全年度施政計畫的體現，既不容許被延宕，也不容許被分割、被分裂，所以，他要求就3兆350億整年度中央政府總預算，與立法院直接進行辯論，看有哪項是國人不需要的；行政院也會就2992億的新增計畫以及延續性計畫，加強說明並直接要求與國會進行對話，並透過辯論讓人民做公決，而非由立法院挑三撿四，阻礙國家進步。

    針對卓榮泰對立院提出辯論構想，台灣民眾黨主席黃國昌稍早也直球對決，不只要卓榮泰「好膽麥走」，還將他形容成「街邊混混」，諷他有時間叫囂，不如先依法編列軍人加薪、警消退休金預算。

    此外，黃國昌補充，若卓榮泰都已要求，那他也樂意在公開平台上以公開規則的方式，比照大選公開辯論的模式進行，就行政院有關違法編列預算之爭議進行對話；他呼籲行政院請立即指派對口進行聯繫，台灣民眾黨將由黨團陳智菡主任負責對接，而各大電視新聞台也將協調辦理，並全程網路直播，他最後再提醒卓榮泰，到時可千萬「別找藉口躲起來」。

    行政院長卓榮泰。（記者田裕華攝）

    行政院長卓榮泰。（記者田裕華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播