指陳亭妃必能團結台南創新局 賴清德：不團結一定會輸

民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，中執會21日正式通過提名，由身兼黨主席的總統賴清德會後為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘3位參選人披掛競選背帶，凝聚勝選氣勢。（記者羅沛德攝）

民進黨2026百里侯戰將陸續就位，兼任黨主席的總統賴清德今（21日）正式宣布，由立委賴瑞隆參選高雄市長、立委陳亭妃參選台南市長、立委蔡易餘參選嘉義縣長。賴盛讚，他有信心陳亭妃必能團結地方力量、開創台南新局，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸。」

民進黨今天下午召開中執會，賴清德表示，中央黨部上週根據「民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例」的規定，已完成高雄市、嘉義縣及台南市的縣市長候選人初選民調作業，順利產生3位提名候選人。今天中執會將針對「2026年台南市長、高雄市長、嘉義縣長提名候選人名單」的提案，進行討論與議決。本次建請提名的3位縣市長候選人，都是傑出的國會戰將，無論是專業問政或地方服務，皆深受選民支持，具備厚實的民意基礎。

請繼續往下閱讀...

賴清德讚蔡易餘靈活行動力 讓嘉縣農工科技升級

賴清德介紹，第一位，嘉義縣長候選人，建請提名3屆立法委員蔡易餘，蔡擁有10年國會歷練，曾任委員會召委與黨團幹部，兼具中央政策視野與地方發展理解；他深信具有靈活行動力的蔡易餘，能夠承續民進黨在嘉義縣的治理，讓嘉義縣在既有農工科技基礎上繼續轉型升級。

賴清德說，第二位，台南市長候選人，建請提名3屆台南市議員、5屆立法委員陳亭妃，陳歷經10年市議會和5屆立法院的淬鍊，不但能精準掌握市政發展需求，也能有效銜接國家政策方向；他有信心，具備優異實踐力的陳亭妃，必能團結地方力量，承繼文化首都光榮，為台南開創新局。

賴清德誇賴瑞隆執行力卓越 打造更進步港都

賴清德續指，第三位，高雄市長候選人，建請提名3屆立法委員賴瑞隆，經過10年市府政務磨練，與10年國會議員洗禮，不僅熟稔高雄市政，也了解國家發展脈絡；相信擁有卓越執行力的賴瑞隆，一定能接棒高雄治理重任，持續打造更進步的港都。

話鋒一轉，賴清德說，他有2點提醒：第一，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸。」；第二，「從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。」

賴清德不諱言，在初選的過程中，黨內同志間難免會有競爭，如今初選既已結束，期盼被提名的候選人能夠扮演領頭羊的角色，整合地方、團結同志，為年底的選戰共同打拚，打贏選戰。

賴清德說，嘉義縣、台南市與高雄市，都是歷任民進黨縣市長一棒接一棒，努力建立起的「綠色執政、品質保證」地方典範，選民必將會以更高的標準，來檢驗我們的提名人選。3位優秀的同志通過初選提名，如同職棒球隊取得挑戰總冠軍賽的資格，面對其他的隊伍競爭，一定要拿出拚戰精神、全力以赴，才有機會拿下總冠軍獎盃。

賴清德並期許，3位被提名人面對年底地方大選，務必要更加勤走地方，提出有利人民的政見與市政藍圖，獲得選民最大支持。不僅自己要當選，而且要為民進黨提名的議員、縣市鄉鎮長候選人打一支全壘打，母雞要發揮母雞的角色，這也是本黨提名候選人的責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法