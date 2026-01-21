為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    英國前內政副大臣杜耿涵訪台 籲理念相近國家重視國防安全合作

    2026/01/21 15:45 記者黃靖媗／台北報導
    英國下議員、前內政副大臣杜耿涵（右）20日中午接受外交部次長吳志中午宴歡迎。（外交部提供）

    英國下議員、前內政副大臣杜耿涵（Tom Tugendhat）19日至21日訪台，昨日中午接受外交部次長吳志中午宴歡迎。杜耿涵表示，面對當前地緣政治的劇烈變化，理念相近國家更需重視國防安全合作，相信未來台英各領域關係將持續蓬勃發展。

    杜耿涵表示，此次再度應邀訪台有助進一步瞭解台英共同面臨的挑戰，面對當前地緣政治的劇烈變化，理念相近國家更需重視國防安全合作，維護以規則為基礎的國際秩序。

    杜耿涵指出，台灣作為全球半導體產業重鎮，是值得國際社會信賴的民主夥伴，相信未來台英在科技、經貿及民間往來等各領域關係將持續蓬勃發展。

    吳志中指出，台歐關係近年持續升溫，歐洲各國挺台力道顯著提升，蕭美琴副總統去年11月應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，創下我國副元首在歐洲議會演說首例，即為台歐關係向前邁進的明證。

    吳志中表示，台灣在全球經貿及科技供應鏈扮演關鍵角色，去年經濟成長率高達7.37%，位居亞洲第一，台英在深化經貿戰略關係、強化兩國經濟安全及供應鏈韌性等都有寬闊的合作前景，面對威權勢力擴張帶來的共同挑戰，台英雙方也可相互借鑒經驗，深化交流合作。

    外交部說明，杜耿涵是我國在英國國會重要友人，長期捍衛民主與自由價值，此次來訪再次以行動展現對台灣的堅定支持，以及對台英雙邊交流合作的重視。

