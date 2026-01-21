為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍營台中市、新竹縣長提名僵持 吳宗憲盼宜蘭縣成為「模範型的初選」

    2026/01/21 15:39 記者施曉光／台北報導
    國民黨文傳會主委吳宗憲。（資料照）

    國民黨文傳會主委吳宗憲。（資料照）

    藍營直轄市、縣市長選舉提名協調工作，由於近來在台中市、新竹縣出現僵持不下局面，讓國民黨主席鄭麗文在今日中常會上呼籲黨內君子之爭，爭取宜蘭縣長提名的文傳會主委吳宗憲會後受訪則說，選舉的核心就是選賢與能，而非互潑髒水，自己與競爭對手、宜蘭縣議長張勝德從不攻擊對方，並以和諧方式進行協商，他還援引立法院長韓國瑜的話說，「寧願乾淨的輸，也不要骯髒的贏」，希望宜蘭縣成為國民黨「模範型的初選」。

    對於媒體詢問，文傳會主委一職是否會有異動？吳宗憲澄清，一直都沒有異動，但媒體一直說要異動，讓他覺得很奇怪，最近出現一些耳語，他到宜蘭縣也有人會問他何時請辭，但自己都說沒有，而且一直在協助推動黨務工作，如果最後一刻要進入縣長選舉時，他就會依照黨內規定來做，在此前會全力協助國民黨重返榮耀。

    媒體追問，競爭對手沒有要求他請辭或請假？吳宗憲說，宜蘭縣的部分沒有太多爭議，問題主要出在新竹縣有人質疑爭取縣長提名的新竹縣副縣長陳見賢兼任地方黨部主委，但依照規定參選人如果擔任黨職，沒有必須請辭或請假，只有進入初選時，當事人才需要請辭或請假，目前新竹縣尚未進入初選。

    有關台中市提名第2次協調時間，國民黨發言人牛煦庭強調，當協調無法真正達成共識時，才要舉辦初選，台中市很快會再安排協調，至於時間還要看立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔等2位參選人的時間，他也不便透露；至於確定要辦初選的新竹縣，何時開始領表登記？他說，相關時程還要再安排，一切依規定辦理。

    此外，對於媒體提及「親美派」的江啟臣，可能不是對岸樂見人選，牛煦庭強調，國民黨大門大路，一切依照規章制度辦事，沒有資格剝奪任何人的參選資格，特定名嘴與民進黨見縫插針，把與初選不相關的因素放進來，純屬臆測，他呼籲藍軍支持者不要被這種低級伎倆欺騙上當。

