台中國民黨議員張瀞分不再參選 力挺社皮里長涂力旋接班

國民黨台中市議員張瀞分（右）宣布不再參選，讓豐原區社皮里長涂力旋（左）接班。（記者歐素美攝）

國民黨資深台中市議員張瀞分今天舉辦春聯揮毫活動，接受媒體採訪時公開宣布不再參選，讓身邊的「年輕人」社皮里長涂力旋接班，她表示，擔任民代為民服務，最重要的是真誠，將幫助涂力旋參選市議員；涂力旋表示，已準備好承擔，願意接下這一棒，用行動把前輩打下的基礎延續下去。也有意參選市議員的豐原區翁子里里長連佳振則說，會守住藍營這一席，跟江市長一起奮鬥。

張瀞分指出，涂力旋很踏實、很認真，她跟江啟臣選舉時，涂力旋一直在旁協助，她不敢說「接班」，但會幫忙涂力旋，因為涂一直在幫她，她也要回饋。

涂力旋表示，非常感謝張瀞分議員一路以來提攜與信任，讓他在基層服務與公共事務中，有學習、也有承擔的機會。過去10幾年來，他始終站在第一線，從最基層的地方服務做起，跟著江啟臣副院長與張瀞分議員，一步一步理解地方建設的脈絡，也實際參與推動與執行；世代的交棒，不能只是換人，更要接得住責任、延續成果，他「已經準備好承擔」，願意接下這一棒，用行動把前輩打下的基礎延續下去，也用更貼近年輕世代的節奏與行動力，持續為地方打拚，讓豐原、后里迎向下一個階段的發展，豐后展新頁。

連佳振說，從擔任公職到里長，25年來一路從基層做起，沒有權貴的出身，更無高層的靠山，擁有的是基層的民眾對他的支持與信任，曾獲內政部及市府頒發績優及特優里長榮譽，相信從過去、現在到未來，不會讓選民失望；並感謝張瀞分議員，一路從豐原市長、區長到議員，將歲月奉獻給了豐原，是他學習的寶庫，他參選市議員誓將守住既有的席位，未來與江市長一起奮鬥，再現豐后地區的榮光。

張瀞分現年83歲，於1978年首次參選當選豐原市代表，後當選第10~15屆台中縣議會議員，2005年，張瀞分當選豐原市市長，2010年台中縣市合併後，擔任首任台中市豐原區區長，2014年再參選並當選台中市議員。

目前台中市第四選區（豐原、后里）國民黨議員有張瀞分、邱愛珊、陳本添，國民黨豐原區社皮里長涂力旋及翁子里長連佳振都有意更上一層樓、參選市議員，無黨籍的前議員王朝坤也有意捲土重來，藍營競爭激烈。綠營則有現任市議員謝志忠，另本屆落選的蔡怡萱、廖芝晏也將捲土重來，呈現雙姝廝殺的局面。

也有意參選市議員的豐原區翁子里里長連佳振（右）則說，會守住藍營這一席，跟江市長一起奮鬥。左為立法院副院長江啟臣。（連佳振提供）

