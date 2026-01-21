藍營地方提名協調紛爭 鄭麗文：別忘記真正的敵人是誰

國民黨主席鄭麗文今日下午主持中常會發表談話，詳細說明提名協調與初選等遊戲規則，並呼籲黨內看待競爭要平常心。（記者陳志曲攝）

藍營直轄市、縣市長選舉提名協調最近在台中市、新竹縣出現僵持不下的現象，國民黨主席鄭麗文利用今日下午主持中常會發表談話時，除了詳細說明提名協調與初選等遊戲規則，並呼籲黨內看待競爭，要以平常心，各陣營也要君子之爭，展現運動員精神，她並提醒大家不要忘記，真正的對手與敵人是誰。

鄭麗文指出，國民黨目前持續積極進行提名協調工作，外界高度關注，黨內也有部分選區出現激烈競爭，她要再次對外重申，國民黨會一改過去被外界認為的醬缸文化，而且全黨上下都希望能與過去不同，展現一個大開大闔、遵守制度的政黨，希望所有參選人都要願賭服輸，而且不再有內定與黑箱作業，因為公平的遊戲規則才是奠定全黨團結的基礎。

鄭麗文還說，競爭提名一定會有各種選舉手法出現，而且過程中難免會有爭執，但這麼多年來大家都是選戰老將，應該以平常心看待。

鄭麗文指出，國民黨的提名遊戲規則，有時候連參選人都搞不清楚，因此她要向大家說明，黨有完整的規定，也一定有初選辦法，但為了避免勞民傷財，在初選前若能協調，就盡量協調，避免把有限資源耗在內部初選過程，所以在初選前一定會安排協調，例如沒有爭議的藍營連任縣市長，就會自然而然提名，有些艱困選區還要拜託人家出來，例如台南、高雄、屏東。

鄭麗文接著說，在最近的協商過程中，多數選區都是原本藍營執政縣市，不是艱困選區，因此超過1人以上競爭是正常的事，而且她認為這是好事而非壞事，大家都希望為民服務，但重點是要能順利產生最強的候選人，她感謝宜蘭縣2位參選人日前經協調後，願意透過內參民調機制決定，並約定2月底前完成作業，避免走入初選。

鄭麗文特別點名新竹縣指出，目前積極投入參選者是兼任新竹縣黨部主委的新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩，由於2人各有主張，當意見僵持不下時，也就是協商不成，只能進入正式初選程序，而黨的規定就是黨員投票佔3成、民調佔7成比例，而且要停止協商，公告讓所有黨員領表、登記，待登記完畢後，候選人會再進行協商，此時又有機會改變黨員投票、民調三七比的初選遊戲規則，但必須共識決，否則就回歸原本黨的規定。

鄭麗文還說，有人說陳見賢擔任黨職、不公平，但爭取宜蘭縣長提名的立委吳宗憲同樣也有黨職，只要在協商階段，黨職問題都不用考慮，一旦進入初選成為正式參選人時，當事人才必須請假，這次提名辦法經由中常會正式通過後，黨部都有向參選人說明遊戲規則，以免參選人有誤會，但未參與協商的黨員難免會有混淆。

至於立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的台中市長提名之爭，鄭麗文表示，「手心手背都是肉」，江、楊都是一流人才，她希望黨內不要過於緊張、焦慮，有人說台中市長盧秀燕沒有幫忙，但其實市長、議長都很關心，國民黨秘書長李乾龍也奔走多次溝通，外界不必誤會市長、議長沒有管。最重要的還是參選人的意志與意願，沒有人可以強迫任何人做他不願意做的事，而且要合乎黨內程序與遊戲規則，不能因為個人特殊需要而改變規則，否則制度就蕩然無存，爭議會不斷產生，最後也沒有公平公正的遊戲規則，未來也難以要求大家團結。

鄭麗文還說，雖然個別候選人有不同的脾氣與喜好，但現在台灣內外交迫的特殊處境，在野力量必須團結、國民黨必須勝選，2028要政黨輪替，此時絕對不能親痛仇快，不論初選或協調，她都有高度信心能在各選區大團結，贏得大選。

