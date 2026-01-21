為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    1/21國際擁抱日！小英Threads曬愛貓「蔡想想」 抱抱照逗樂全網

    2026/01/21 15:22 即時新聞／綜合報導
    今（21）日是「國際擁抱日」，前總統蔡英文分享自己抱著愛貓親暱同框照，鼓勵大家今天記得抱抱自己身邊心愛的人。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads）

    今（21）日是「國際擁抱日」，前總統蔡英文分享自己抱著愛貓親暱同框照，鼓勵大家今天記得抱抱自己身邊心愛的人。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads）

    台灣前總統蔡英文卸任後，活躍於社群平台Threads，除了分享日常生活點滴，還會到處「海巡」留言，幽默風趣發言常引發熱議。今（21）日是「國際擁抱日」（National Hugging Day），蔡英文分享自己抱著愛貓親暱同框照，鼓勵大家今天抱抱身旁的人，畫面曝光後，吸引大批網友討論與曬出各種抱抱照。

    蔡英文今日下午在Threads分享一件照片，只見她的雙手輕輕抱著愛貓「蔡想想」，臉上帶著笑容看向鏡頭，而「蔡想想」儘管雙眼呈現厭世神情，仍乖乖待在蔡英文懷中。蔡英文表示，今天是國際抱抱日，希望大家記得抱一下自己身邊心愛的人，同時自嘲她與「蔡想想」拍攝這張照片時，「蔡想想」直接面露一副不甘願的樣子。

    貼文吸引網友們熱烈討論，除分享自己與伴侶、毛孩的親密照片，還留言笑說，「留友看抱抱」、「好喜歡看厭世的貓」、「蔡想想：沒人ven過我」、「今天喵星人比小英總統來得酷！」、「我就ven，蔡想想有甘願過嗎wwwww」、「小英總統，你的身體沒有呈現X型，不靈動」、「貓真的是一個很擊敗的生物，就算是總統也沒放在眼裡」。

    據了解，國際擁抱日是由美國牧師扎博尼（Kevin Zaborney）創建，最早在1986年密西根州被公開慶祝，並在此後風靡到世界各國。扎博尼表示，這個節日創建初衷就是鼓勵大家更常擁抱自己家人與朋友，但也要記得尊重不習慣親密肢體碰觸者的意願；至於選在1月20日這天，則是因為它剛好介於於聖誕節、新年假期、情人節等節慶之間。

