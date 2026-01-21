陳佩琪偷看柯文哲電腦貼照片出包！ 律師陳怡凱搖頭說話了

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨日（20日）在臉書發文附上搜索票照片，露出廉政署承辦人員個資引發爭議。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨（20）日在臉書發文附上搜索票照片，露出廉政署承辦人員個資引發爭議。陳佩琪還自爆，這是她趁柯文哲出門，躡手躡腳去書房偷看他電腦而來。對此，律師陳怡凱表示，這就是為什麼有的律師其實不太喜歡讓某些當事人拿到案件卷宗影本。

陳怡凱今日在粉專「一個律師的筆記本」發文表示，如果當事人開口要檔案，除非有明確的法定禁止事由，否則律師原則上不能不給，畢竟《律師倫理規範》第42條第2項有規定：「律師應依委任人之要求，提供檔案影本，不得無故拖延或拒絕」。

請繼續往下閱讀...

不過，要是真的把資料給出去，律師實際上又很難限制當事人拿去做什麼。尤其訴訟卷宗裡面往往包含各式各樣的個人資料，像是地址、證件號碼、聯絡方式、家庭背景、刑事前案記錄等等，一旦給出去，就可能有風險。某些當事人值不值得信賴，這就已經不太好說了，遑論可能還會讓居心叵測的第三人「偷看」。

陳怡凱指出，倘若當事人或第三人拿著卷宗裡面的個人資料，在外面做了什麼烏煙瘴氣的事情，即使不是律師自己幹的，解釋起來也實在麻煩，外界觀感也不好。最後他也嘆道：「對於律師而言，給或不給，都是兩難。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法