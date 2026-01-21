台美談判降稅被中國酸「賣身」網反嗆：被課47％的笑15％的？

行政院長卓榮泰（右）、行政院副院長鄭麗君（中）、行政院政委楊珍妮（左）昨出席「臺美關稅談判說明記者會」。（資料照）

中國國台辦發言人彭慶恩今於記者會上表示，所謂台美貿易談判，實質是美國以關稅為大棒極限施壓，脅迫台灣大幅增加對美投資，企圖掏空台灣優勢產業。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」笑說，「『國呆辦』超崩潰」、「不說我還以為是藍白記者會欸」。

「Mr.柯學先生」粉專今發文並附上彭慶恩今於記者會回應台美關稅影片，彭慶恩指出，所謂達成的共識，不過是1張民進黨當局出賣台灣民眾福祉和產業發展利益的「賣身券」，是1份在經濟欺凌面前卑躬屈膝的「投降書」。所謂對等關稅，稅率從20%下調至15%，這筆帳是否公平、是否合理，明眼人一看便知。但民進黨當局對此不以為恥、反以為榮，企圖蒙騙台灣民眾，放任美國，對台灣產業搬空搶淨，只會徹底斷送台灣發展前程。

「Mr.柯學先生」直呼，「台美關稅談判大成功，國呆辦超崩潰！不說我還以為是藍白記者會欸，口徑根本一模一樣」。

網友看到PO文後紛紛留言，有人說「我國事務，關你屁事」、「被課47%的笑15%的」、「中國沒本事，耍嘴皮最會」。

中國國台辦發言人彭慶恩。（翻攝直播）

