傻眼！ 翁慧玟改名不滿12個月 彰縣黨部突襲卡關忍痛宣布「不選了」

民進黨彰化縣黨部本週開始進行年底公職選舉提名協調作業，縣議員第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）於今天（21日）二度協調未果，將進入民調初選，但在此同時，縣黨部今才告知爭取提名的前彰化縣長翁金珠的外甥女翁慧玟，依黨內提名民意調查辦法規定，因翁慧玟改名時間沒有超過12個月，民調時只能用改名前的姓名參加，包括翁慧玟在內服務團隊都傻眼，措手不及，在距離民調不到5天時間，又要改回用原來姓名重新打選戰，翁慧玟考慮後忍痛宣布「不選了！」

翁金珠也替外甥女感到不平與委屈，她說，外甥女很早就想改名從母姓了，剛好這次有心投入選舉順勢改名，沒想到因為縣黨部嚴重的失誤與疏失，扼殺一名年輕人從政的熱情，她不想去質疑背後有何陰謀，不過，就她看來，身為縣黨部選委人員，理應熟悉所有黨內選舉法條規定，1月16日翁慧玟登記當天，縣黨部當場就以黨證登記姓名跟改名後不符，請她們緊急申請更正，火速趕到中央黨部取回更名後的黨證，才完成登記，這5天她們都用翁慧玟的名字掃街、拜票，誰會想到隔了5天之後，黨部突然又告知新規定。

翁金珠指出，1月26日就要民調了，今天才說不能用翁慧玟的名字進行電話民調，翁慧玟當下已跟縣黨部提出抗議，她們幾番思考與討論，決定不選了，退出這次提名的初選機制。

對此，縣黨部否認針對性，縣黨部並反駁表示，黨部立場不會針對單一或特定參選人，這次是第一次受理登記前改名，之前沒有處理這種情形，民進黨登記與提名辦法不同，這次引用的是「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」，縣黨部善意提醒，並非針對性，縣黨部無疏失。

翁慧玟也在退選聲明稿中表明，「但熟知黨務的黨部人員竟然在明知本人已經改了新姓名，卻未在登記時善盡告知之責，故意在決定要進行民調的今天（前五天）才告知，黨部之失誤實難辭其咎」。

