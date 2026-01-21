台男困阿布達比返台...藍委「爽攬功」 鍾佳濱：低俗伎倆

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今受訪回應時事議題。（資料照）

雲林陳姓夫妻去年11月跟團前往土耳其旅遊，在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，因「同名同姓」遭誤指為通緝犯，被當地警方帶走，在民進黨立委劉建國、外交部、辦事處積極處理後，陳先生在歷經55天驚魂記後，終於在今年1月17日順利返台；豈料，國民黨在卻在昨日舉行救援大秀，引發批評。民進黨團幹事長鍾佳濱今直言，國民黨立委張嘉郡只想匆匆忙忙的跳出來收割政治紅利。

鍾佳濱表示，陳先生返台後，國民黨立即展開鋪天蓋地的大外宣，不僅是邀請陳姓夫妻到立法院，舉辦一場盛大的感謝韓國瑜院長、張嘉郡委員救援的大秀，甚至張嘉郡委員還搞不清楚狀況，在記者會上就隨意誣指外交部同仁救援上的付出。

針對張嘉郡昨指控「外交部一開始要求該對夫妻自己聘請律師，在韓國瑜院長與她的要求下，後續外交部才積極介入幫助」，鍾佳濱還原，真相是律師本來就是必須聘請的，才能後續接見、營救等作為，劉建國委員在獲知訊息後，第一時間就連絡外交部全力協助，辦事處同仁也積極協助陳姓夫妻在當地聘任可信任的律師；卻被扭曲成外交部要求民眾自己聘律師，經由他們介入，才有積極幫助，完全是顛倒是非，抹煞外交部同仁的努力與辛勞。

鍾佳濱續指，自稱雲林女婿的立法院長韓國瑜，接獲雲林鄉親受困阿布達比的第一時間，不是用立法院長的高度，協助處理雲林鄉親的問題；反而是轉交張嘉郡委員，但顯然張委員至今仍然搞不清楚到底整個營救的過程是什麼狀況，只想匆匆忙忙的跳出來收割政治紅利。

對於國民黨以及韓國瑜院長、張嘉郡委員的收割行為，鍾佳濱直言，在網路上也引發知情的媒體人不滿，直接PO文表示「整件事平安落幕的關鍵人物，就是劉建國委員」，被廣大的網友按讚分享，甚至有網友製圖支援，顯見民眾對於收割、攬功行為的厭惡。

鍾佳濱強調，國人在國外遇險，身為民意代表本來就應該積極援助，但如果連實際狀況都搞不清楚，卻硬要攬功在自己身上，相信人民眼睛絕對都是雪亮的，不會被這種低俗的伎倆矇騙。

