國共論壇1月底舉行生變？國台辦：有新情況將及時發布

中國國台辦發言人彭慶恩。（翻攝直播）

傳國共論壇將於1月底在北京登場，但國民黨遲未公布時間。中國國台辦發言人彭慶恩今天表示，在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，願與國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往；並稱「如有新的情況，將及時發布」。

國台辦今日召開例行記者會，彭慶恩被問到國共論壇是否會在1月底舉行時回應，我們願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與包括國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

媒體此前報導，國共論壇將於1月27、28日在北京舉行，預定由國民黨副主席蕭旭岑率團。不過，蕭旭岑在19日受訪時表示，國共論壇行程還沒確定，並表示「報導的訊息有時候是會有落差的」。

國民黨主席鄭麗文20日拜訪前總統馬英九後則說，現在兩岸兵凶戰危、全世界高度關注下，國民黨一定要負起歷史的重責大任、扭轉乾坤，讓兩岸能夠融冰、化解；對於國共論壇活動，她僅說，「等到具體確定時間之後，一定會在第一時間正式召開記者會，向大家宣布、公布」。

