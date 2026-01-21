新任主計處長、政風處長就職 張善政：發揮專業助攻桃園重大建設

桃市府主計處長蔡進滿（右）、政風處長廖常新（左）21日宣誓就職，市長張善政擔任監誓人。（記者鄭淑婷攝）

桃園市政府主計處長蔡進滿、政風處長廖常新今（21）日宣誓就職，市長張善政表示，歡迎兩位新任處長加入市府團隊，並強調主計與政風是市府不可或缺的核心幕僚單位，期許兩位處長發揮所長，與各局處建立緊密的合作機制，共同推動桃園產業轉型與各項重大建設發展。

張善政表示，主計處長蔡進滿曾任國軍退除役官兵輔導委員會會計處長、行政院主計總處主計官，在主計專業領域表現卓越，曾獲選為退輔會模範公務人員及行政院主計總處優秀主計人員，相信在其帶領下，將能展現更高水準的專業能量，確保各項公共工程在穩健的財政紀律支持下，如期如質順利推展。

張善政表示，政風處長廖常新歷任經濟部政風處長、國家科學及技術委員會政風處長、科技部政風處長，廉政實務經驗極為深厚，希望借重他豐富政風資歷，確保市政建設在廉能透明的基礎上穩步前行，期望政風處能針對桃園現正積極推動的產業轉型與智慧城市計畫提供強而有力的支持，協助各局處落實廉能政治，成為支持市政建設、維護行政紀律的最佳支柱。

