    國土署官員「土方是大便」說法 盧秀燕要求道歉及暫緩計畫

    2026/01/21 15:22 記者蘇金鳳／台中報導
    市長盧秀燕表示，內政部應暫緩土方管理新制。（記者蘇金鳳攝）

    內政部國土署今年元旦起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，造成各縣市土方放置問題，國土署營建管理組長李守仁前天在台中市協調會說「自己的大便自己收，沒有叫別人收的」；對此，中市長盧秀燕今天在市議會不滿表示，內政部要約束自己官員的發言，要求跟營建、建築業道歉，並暫緩此一計畫。

    國民黨市議員賴義鍠及劉士州今天在市議會痛批，對於國土署營建管理組長李守仁發言「土方是大便說」非常不滿，認為發言不當。

    盧秀燕表示，對於國土署發言，營建業及建築業非常不高興，營建業、建築業一向被認為是工業火車站，工程是建設國家為民造房，但土方卻被國土署的官員形容為穢物，全國建築業是極度不滿，更何況全國營造公會理事長還特別指出，9成土方是具有價值，可填海造地，興建再利用。

    盧秀燕表示，希望內政部能約束官員，要跟營建建物業道歉，政府應有效幫他們解決，而不是嫌棄、污衊他們。

    盧秀燕指出，全國業者都在哀嚎，高雄業者還表示，春節過後中央政府再不解決，中小型包商會有倒閉潮，高雄已產生這樣的問題；全國營造公會理事長也表示，全國百分之百的工地受到影響。

    盧秀燕指出，國土署是要解決問題的人，怎會製造問題？造成全國工程要停罷，呼籲內政部要暫緩此一計畫。

