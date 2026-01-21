陳亭妃拒簽「切割郭信良」 林俊憲：賴清德一定叫她馬上簽

民進黨中央21日舉行中執會，立委林俊憲會前受訪。（記者羅沛德攝）

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃出線，昨拜會台南市議會黨團卻未簽署切割現任議員郭信良的協議。對此，初選對手林俊憲今（21日）坦言，後續整合確實是台南面對的隱憂及危機，尤其郭信良牽扯光電弊案、貪污案，不應該再和他有關，「賴主席一定叫她馬上簽吧！」

民進黨今天中執會擬正式提名陳亭妃參選台南市長，林俊憲會前受訪表示，接受初選結果是黨員的責任，他會接受黨中央的安排；對於陳亭妃未簽署台南市議會黨團提出的三點協議，這是台南目前面對的隱憂與危機。

「大家不能裝作這個裂痕沒有看見。」林俊憲說，候選人有責任去排除這些問題，因為許多議員過去曾受到傷害，特別是兩次議長選舉中發生的叛黨跑票事件，整合需要一點智慧與耐心。

對於協議內容，林俊憲認為，每個人看到那三點應該都能隨時簽署，尤其郭信良涉及台南的光電弊案與貪污案，市長候選人不應該再和他有一些關係，大可藉由議員的要求向外界做出宣示。林更直言，若陳亭妃向民進黨主席賴清德請益，「賴主席一定叫她趕快簽一簽」。

兼任民進黨台南市黨部主委的立委郭國文則說，能見面都是好事情，大家剛選舉完仍停留在理念分歧，希望透過多次溝通、縮小差距。若部分共識無法一時達成，應該暫時擱置，共同面對2026年大選勝選的最終目標。

郭國文提議，不需要陷入全簽、或全不簽的方式，可以採取先簽一點、保留一點、另外一點再談的方式，漸進式化解彼此意見的分歧。

至於陳亭妃能否整合黨內議員？郭國文評估，候選人的角色非常重要，候選人基本上要去化解與溝通，「相信每一個候選人能夠初選過關，我也相信她會有這樣的能耐。」

陳亭妃昨天前往台南市議會拜會議長邱莉莉，共有超過20位挺林俊憲的議員出席，「3點協議保證」包括秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割；第二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第三、大選後正、副議長選舉須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。

