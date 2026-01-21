批賴清德未出席立院彈劾審查會 國民黨被網灌爆：你們也幾乎都沒去

立法院全院委員會審查總統賴清德彈劾案，國民黨立委傅崐萁發言。（記者王藝菘攝）

立法院全院委員會今（21）日啟動總統彈劾案審查，並邀請賴清德總統到場說明，但總統府已正式回函婉拒。不過上午卻傳出議場「唱空城計」，國民黨實際到場人數寥寥，引發外界關注。國民黨隨後在臉書發文痛批賴清德是「失職、失能、失德」的三失總統，反而遭大批網友灌爆留言。

國民黨臉書粉專今日發文表示，立法院啟動賴清德總統彈劾案審查，身為應在民意最高殿堂接受監督的總統，卻選擇拒絕出席，等同踐踏人民意旨。國民黨批評，拒絕依法行政、藐視民意監督是「失職」，意識形態治國、造成國家空轉是「失能」，帶頭主導惡罷、製造社會對立是「失德」，直言賴清德不只是「三失總統」，如今更是「消失在人民面前」。

請繼續往下閱讀...

國民黨並回顧賴清德擔任台南市長期間，曾因登革熱疫情嚴峻、市政停滯，長達200多天未進議會，無視議會監督。當年監察院彈劾理由包括架空立法權、悖離民主法治原則、傷害憲政體制，國民黨稱這些理由如今「一字不變」同樣適用於總統彈劾案，並指賴清德位置雖變，但作風未改。

不過貼文曝光後，隨即遭到網友反批，「你們也幾乎都沒去啊」、「要不要也把今天議場影片傳上來，看看藍白總共幾隻貓在現場」、「中共在台協會怎麼可能彈劾台灣總統，不尷尬嗎？好意思說嗎？」、「紅藍白粉無止盡崩潰中」、「北七，他本來就可以不用去」、「總預算要審了沒」、「失職、失能、失德，怎麼說的好像是立法院裡面的立法委員，你們想彈劾總統我們更想（彈劾）罷免你們」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法