為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    消失的42秒是關鍵！黃國昌夾帶國防密件 黃帝穎揭2大疑點

    2026/01/21 15:12 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    外交及國防委員會前（19）日召開國防特別預算機密會議，期間立委黃國昌夾帶機密文件出場，引發軒然大波；而民進黨立委陳培瑜今（21）日調閱監視器發現，黃帶出國防密件時間長達75秒、鏡頭外時間則有42秒，被認為足以拍完所有機密文件。對此，律師黃帝穎表示，黃國昌30秒說謊被抓包麻煩大了，黃國昌消失的42秒在監視器死角是洩密罪成罪關鍵。

    黃帝穎在臉書PO文表示，立委陳培瑜今（21）日揭發黃國昌夾帶國防機密監視器相關時間軸，強調全程1分15秒，絕對不是黃國昌宣稱的30秒，不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成。

    黃帝穎指出，黃國昌夾帶國防機密案2大疑點必須查明，黃國昌為什麼說謊說30秒，刻意掩蓋監視器死角的42秒？黃國昌非新科立委，機密文件不能洩漏已是常識，黃國昌專程到非其所屬的國防外交委員會機密會議，夾帶國防機密竟謊稱不小心僅30秒，明顯違反經驗法則。

    黃帝穎直言，國家機密保護法及刑法洩漏國防秘密罪故意或過失均處罰，最重7年徒刑。「國家機密保護法」普通洩密罪處1年以上7年以下徒刑。過失洩密罪處2年以下徒刑。「刑法」洩漏國防秘密罪處1年以上7年以下徒刑。過失洩密罪處2年以下徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播