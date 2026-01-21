消失的42秒是關鍵！黃國昌夾帶國防密件 黃帝穎揭2大疑點

律師黃帝穎。（資料照）

外交及國防委員會前（19）日召開國防特別預算機密會議，期間立委黃國昌夾帶機密文件出場，引發軒然大波；而民進黨立委陳培瑜今（21）日調閱監視器發現，黃帶出國防密件時間長達75秒、鏡頭外時間則有42秒，被認為足以拍完所有機密文件。對此，律師黃帝穎表示，黃國昌30秒說謊被抓包麻煩大了，黃國昌消失的42秒在監視器死角是洩密罪成罪關鍵。

黃帝穎在臉書PO文表示，立委陳培瑜今（21）日揭發黃國昌夾帶國防機密監視器相關時間軸，強調全程1分15秒，絕對不是黃國昌宣稱的30秒，不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成。

黃帝穎指出，黃國昌夾帶國防機密案2大疑點必須查明，黃國昌為什麼說謊說30秒，刻意掩蓋監視器死角的42秒？黃國昌非新科立委，機密文件不能洩漏已是常識，黃國昌專程到非其所屬的國防外交委員會機密會議，夾帶國防機密竟謊稱不小心僅30秒，明顯違反經驗法則。

黃帝穎直言，國家機密保護法及刑法洩漏國防秘密罪故意或過失均處罰，最重7年徒刑。「國家機密保護法」普通洩密罪處1年以上7年以下徒刑。過失洩密罪處2年以下徒刑。「刑法」洩漏國防秘密罪處1年以上7年以下徒刑。過失洩密罪處2年以下徒刑。

