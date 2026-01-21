中配周滿芝為中國發展組織改判8年 國台辦崩潰喊「恐怖政治」

台灣新住民關懷總會理事長周滿芝（右）為中國統戰在台灣發展組織，高雄高分院更審改判8年。（中央社資料照）

台灣新住民關懷總會理事長、中配周滿芝，因接受中國資助發展組織，被高等法院高雄分院判決無罪，業經最高法院撤銷發回，高等法院高雄分院更審大逆轉，依「國安法」判處有期徒刑8年。中國國台辦發言人彭慶恩今日怒嗆，有關情況再次揭露「民進黨當局」羅織罪名、迫害中配的卑劣，在島內大搞「恐怖政治、綠色獨裁」，必遭反對；立委批評，幫中國在台發展組織，本來就是違法行為，「當然要定罪」。

更一審法官指出，據國安局公文，「陝西省愛國主義志願者協會」等單位受中國統戰單位掌控，周女受指示在台灣成立「台灣新住民關懷總會」等單位，即為對方發展的附隨組織，因此認定有罪。

請繼續往下閱讀...

高檢署高雄分署指出，被告周滿芝原為「陝西省愛國主義志願者協會」成員，於2014年間入境台灣，並在婚後取得身分證，擔任「高雄市新住民姐妹關懷協會」和「台灣新住民關懷總會」理事長，同時加入中國「統一戰線委員會」，受「陝西省愛國主義志願者協會」等單位執行長崔國衛吸收、指示下，在台發起及籌備成立分會。

2017年間，周女到中國會見湖南省統戰部長黃蘭香，尋求贊助在台灣發展組織；隔年5、6月間，她又赴對岸與崔等人見面，簽署「中華海峽兩岸（民間）愛國促統宣言」，同意利用「高雄市新住民關懷協會」組織名義，在台灣進行「一國兩制」等統戰工作。

對於中配周滿芝被判刑8年，彭慶恩今天在國台辦記者會嗆聲說，「民進黨當局」違背台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，不斷渲染所謂「統戰滲透威脅」，變本加厲、不擇手段恐嚇打壓支持和參與兩岸交流的島內團體、人士，目的是阻撓兩岸交流合作，在島內大搞「恐怖政治、綠色獨裁」，必遭反對。

民進黨立委王美惠受訪表示，該名中配是幫中國共產黨做事，在台灣發展組織，所以才被判刑。台灣是法治社會，如果你不要幫中共做事，就不會違法。一般沒有幫中共做事的人，也不會無故被處罰。

王美惠強調，幫中國在台發展組織，進行統戰滲透工作，本來就是違法行為，「當然要定罪」。國台辦講什麼『恐怖政治、綠色獨裁』，全部都在亂講，該案是罪有應得。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法