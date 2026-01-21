竹市蔡志堅、陳鶴文改無黨選議員 陳拚南區多方熱戰

搶第三勢力與中間選民支持，原是時代力量黨員的陳鶴文脫黃袍改以無黨籍再戰新竹市南區議員選舉，並掛起看板爭取曝光。（陳鶴文提供）

2026年地方選舉腳步逼近，新竹市各政黨的議員提名布局也逐漸白熱化，其中原本是民眾黨的樹下里長蔡志堅先前疑因未獲黨內提名退出民眾黨，宣布以無黨籍參選竹市香山區議員，無獨有偶，2022年獲時代力量政黨提名參選南區議員落選的陳鶴文，今天也宣布脫下黃袍改以無黨籍再戰南區議員選舉，爭取第三勢力及中間選民支持。

據悉，竹市南區4名現任議員包括國民黨籍的議長許修睿及徐美惠和民進黨籍施乃如、無黨籍田雅芳，4名現任議員都篤定會爭取連任，而民眾黨籍的許登淇2022年同樣參選南區議員敗選，今年也確定再披白袍參選南區議員，可預期南區議員選舉將是藍綠白黃及無黨籍多方角逐的熱戰選區。



陳鶴文近期在南區街頭掛上「馬力全開、鶴立新局」看板，今天稱將改以無黨籍身分捲土重來，投入年底的南區議員選舉，2022年獲時力政黨提名參選議員敗選後，陳鶴文在時力不分區立委邱顯智服務處服務過，後獲市長高虹安提拔進市府擔任市長室秘書，高虹安停職後，陳鶴文則離開轉到竹科科技產業歷練，他提到，這3年到不同體系學習，也到不同黨派歷練，此次改以無黨身分參選，希望為市民爭取福利。稱自己已無參與時力黨務，更無黨職，已非時力黨員，將脫下黃袍改無黨籍身分參選。

